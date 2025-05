Misteriosa desaparición de una joven embarazada de mellizas en Salta: mensajes y fotos alarmantes

Pero la realidad es que estos mensajes solo generaron contradicciones: primero se mencionó que la intervención tuvo lugar en el Centro Oncológico de José C. Paz, después se habló de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y finalmente hubo fotografías sospechosas.

salta desaparecida.jpg

Las imágenes enviadas, que supuestamente mostraban a Priscila en una camilla y a las mellizas recién nacidas, despertaron sospechas. La familia pudo comprobar que algunas fotos fueron tomadas de internet, incluso algunas parecen haber sido generadas con inteligencia artificial.

Toda esta situación intensificó la preocupación y la incertidumbre, mientras que desde el teléfono de Priscila se seguían enviando mensajes que parecían auténticos pero resultaban difíciles de verificar.

Mensajes alarmantes y la búsqueda desesperada

Uno de los mensajes más inquietantes apareció en los estados de WhatsApp del teléfono de Priscila. Allí, la joven supuestamente expresaba que su situación era grave: "Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada lamentablemente. Hace dos horas desperté por efecto de los medicamentos y mi boca se hizo a un lado. Ahora nos toca esperar el momento. He decidido estar sola, respeten mi voluntad y no hagan lío donde no lo hay. No se preocupen, estoy en buenas manos y en un lugar lindo. Pronto los veré".

embarazo.jpg

Estas palabras conmocionaron a la familia, que decidió viajar inmediatamente a Buenos Aires para intentar encontrarla. Sin embargo, los centros de salud mencionados en los mensajes no registraban su ingreso. La ausencia de pruebas sobre la presencia de Priscila en hospitales o clínicas de la capital nacional profundizó el misterio y la familia teme lo peor.

Investigación oficial y hipótesis sobre la desaparición

Luego de la denuncia ante la policía de Orán, la Fiscalía Penal N° 1, bajo la supervisión del fiscal Salinas, activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.

Se revisan las cámaras de seguridad del hospital de Orán para determinar si la joven ingresó ese día y quién la acompañó. También se analizan los mensajes y fotografías enviadas desde su teléfono para intentar esclarecer su situación.

embarazo3.jpg

En el hospital de Pichanal apareció una historia clínica a nombre de “P.Q.”, aunque sin número de documento, lo que impide confirmar si corresponde a la joven de Salta. Entre las hipótesis que se manejan, la familia no descarta que la joven haya sido víctima de una red de trata o que alguien esté utilizando su celular para enviar mensajes con la intención de confundir y desviar la investigación. También se contempla la posibilidad de que Priscila se haya ausentado por su propia voluntad o con ayuda externa, pero la falta de información concreta mantiene la incertidumbre.