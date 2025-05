Se realizó una nueva marcha a 10 meses sin Luciana Muñoz: "No queremos un mes más"

No hay novedades en la investigación. Su exnovio permanece detenido tras brindar un falso testimonio.

La nueva movilización se realizó el martes 13 de esta semana, exactamente el día en que se cumplieron los 10 meses de su desaparición, el 13 de julio de 2024. Su familia no pierde la fuerza al reclamar por su regreso a casa sana y salva, pero saben que cada mes que pasa sin respuestas los aleja más de la joven.

"Vamos a seguir marchando, pidiendo a la Justicia y al gobierno que nos ayude a encontrar a mi hija. Ya pasaron 10 meses de la desaparición y no sabemos nada de su paradero, si está bien, si está mal, y vamos a seguir luchando", declaró muy angustiada su madre, Lila Aguerre, durante la marcha.

SFP Lila Aguerre Mama de Luciana Muñoz joven desaparecida (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Mirta, abuela de la joven desaparecida, fue otra de las asistentes, quien señaló indignada: "Estos 10 meses nos tuvieron con mentiras y engaños diciendo que estaban investigando y ahora vuelve todo a cero, como si hubiese desaparecido ayer. Ya van 10 meses que desapareció Luciana, creemos que aún puede haber justicia y, si no, vamos a tener que creer en la justicia divina". Además, expresó: "Siempre que marchamos digo 'No quiero un mes más'".

Nancy Antilef, directora del CPEM 76 al que Luciana asistía, también estuvo entre los presentes y reclamó: "Queremos a Luciana con vida, que el Estado se haga responsable y tener conocimiento de qué sucedió con ella".

A pesar de las numerosas entrevistas, allanamientos y rastrillajes que se han realizado en el marco de su búsqueda, la investigación ha quedado al parecer congelada, sin demasiado rumbo ni indicios que permitan saber hacia dónde seguir.

recompensa 100 millones luciana muñoz

Su ex novio es el único detenido

La única pieza misteriosa con la que aún cuenta la fiscalía es Maximiliano Avilés, expareja de la joven desaparecida Luciana Muñoz, quien continúa detenido en su casa por haber mentido al ser entrevistado por los investigadores.

Avilés es investigado por haber mentido en dos declaraciones que brindó en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz. El 24 de agosto del año pasado, fue imputado por el delito de falso testimonio -dos hechos en concurso real- en carácter de autor.

Es que, a 46 días de la desaparición, la Justicia decidió detenerlo luego de que éste dijera no haber estado con Luciana el día de la desaparición, cuando en realidad hay otros testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa. Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición, a pesar de que él mismo no sostiene que "no la veía hace mes y medio".

Audiencia - Maximiliano Avilés - caso Luciana Muñoz (1).jpg Claudio Espinoza

Cuando estaban tratando de rearmar todo el rompecabezas, los investigadores allanaron, entre el 24 y 25 de agosto, la casa de un dealer y también la del exnovio y en ambas viviendas observaron manchas que podían corresponderse con sangre.

El equipo de Criminalística del Cuerpo Médico Forense revisó cada una de las viviendas y descubrió que se trataba de sangre humana. No solo observaron manchas en el suelo de la casa del ex, sino que en lo del dealer dieron con manchas en un par de zapatillas y un palo de golf.

Por todo esto, el fiscal Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez lo imputaron por falso testimonio.

En ese contexto, Avilés se encuentra desde febrero pasado cumpliendo prisión domiciliaria a la espera del juicio, que fue ordenado en diciembre de 2024, aunque aun no se fijó una fecha precisa para su desarrollo.

El fiscal Azar explicó además que aunque ya presentó el requerimiento a juicio, con la defensa se encuentran en tratativas para arribar a una solución alternativa, algo que resulta una novedad para el caso, ya que esto podría implicar que el imputado admita haber mentido.

La fiscalía no ha brindado más detalles al respecto y habrá que esperar para conocer si esto aporta algo o no a la incansable búsqueda de Luciana, aunque Avilés ha sostenido que no tiene nada que ver con la desaparición de la joven y que tampoco cuenta con información sobre su paradero.