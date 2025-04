Desaparición de Luciana Muñoz: buscan llegar a un acuerdo con su ex novio, el único detenido

Maximiliano Avilés, ex pareja de la joven desaparecida Luciana Muñoz, continuará detenido en su casa, pero asoman indicios de un acuerdo con la fiscalía, que estaría intentando evitar un juicio innecesario. La medida de coerción se prorrogó esta semana.

Es que, a 46 días de la desaparición, la Justicia decidió detenerlo luego de que éste dijera no haber estado con Luciana el día de la desaparición, cuando en realidad hay otros testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa. Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición, a pesar de que él mismo no sostiene que "no la veía hace mes y medio".