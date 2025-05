Más vuelos cancelados de Flybondi: afectada la ruta Neuquén-Buenos Aires

Situaciones como esta se dan a diario en todo el país con la "ultra low cost" (según se define a si misma la empresa).

A nivel nacional, las irregularidades de la empresa son seguidas de cerca por el Congreso de la Nación. Un proyecto presentado por un diputado de Encuentro Federal solicita información a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre los controles y sanciones que se le aplican a Flybondi y a otras aerolíneas low cost.

También se pide información sobre cancelaciones, atención al cliente, respuesta a reclamos, comunicación con el usuario, multas y estado de cobro de esas sanciones, durante los últimos cinco años.

Cancelación de Flybondi y furia en Puerto Madryn Este jueves se esperaba la llegada de un mecánico para solucionar el inconveniente técnico que frustró el vuelo de Flybondi desde Puerto Madryn a Aeroparque.

Otras cancelaciones de Flybondi en Neuquén

El miércoles 14 de mayo hubo varias cancelaciones y hubo disturbios en el aeropuerto de Neuquén. El primer vuelo cancelado fue el FO 5301, lo hicieron cuando los pasajeros estaban llegando al aeropuerto Presidente Perón, que tenía como destino Aeroparque. Les informaron que se lo reprogramaban para el de las 15, junto con los del vuelo de las 20, a los que ya le habían adelantado de la cancelación de ese vuelo.

Tras subirse al avión y cancelarlo nuevamente. Los hicieron bajar y les dijeron que saldrían a las 22 tras la llegada de mecánicos con repuestos para reparar la aeronave. Una vez más no sucedió.

“Fuimos de vuelta y fue un quilombo. Supuestamente iba a salir el vuelo a las 22 y lo reprogramaron para mañana. A mí me dieron la plata del pasaje, a otros no, a otros les estaban ubicando para un hotel, el hotel lo pagaban ellos y la comida la pagamos nosotros”, había contado María Cabrera, una de las pasajeras varadas a LMNeuquén.

pasajeros- enojados- Flybondi-1.jpg

La pasajera dijo que desde la empresa se comprometieron a reintegrarle el dinero de los pasajes y le dieron una página donde tenían que hacer el reclamo.

Pero la respuesta a la empresa no fue la misma de todos los pasajeros, varios de ellos se descontrolaron y hubo gritos y hasta forcejeos. “Hubo un señor que le pegó al vidrio un trompazo para no pegarle a uno de los que nos estaba atendiendo porque dijo que nos tomaron el pelo, que nos hicieron subir el avión, que eso no se puede hacer, que estuvimos arriba una hora esperando y que él no viajaba, no tenía plata para comer, para pagar un hotel, porque él viajaba porque a su papá le había dado una ACV”, relató la mujer.

La pasajera relató que el vuelo en el que supuestamente venían los mecánicos no llegó. "No sé qué pasó", había advertido el miércoles.

Hasta la fecha no hubo respuesta de la empresa.