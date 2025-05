Un ex Racing reveló qué estuvo a punto de jugar en Independiente y reveló por qué eligió a La Academia

"Me estaban esperando para sellar mi contrato en Independiente cuando escuché a un periodista que dijo: ‘Vecchio puede funcionar en Independiente, pero no podría hacerlo en Racing por la intensidad de su juego’. En ese momento, llamé a Sergio Lami, mi abogado y mi representante, y le dije que quería jugar para La Academia", relató Vecchio, sin vueltas. Lo que parecía una negociación encaminada con el Rojo terminó en una repentina marcha atrás y un pase a la vereda de enfrente, movido más por el deseo de demostrar que por razones económicas.

Apenas un par de horas después, recibió el llamado de Fernando Gago, quien le planteó algunos requisitos para sumarse al plantel de Racing. "A las tres me contactó Fernando y me explicó que tenía que bajar de peso y demás cuestiones. Al instante, le dije: ‘Mañana estoy ahí’. Y a las cinco tenía que reunirme con Independiente", explicó. Según confesó, ni siquiera preguntó cuánto iba a cobrar: "Después me enteré que era 20 veces menos de lo que iba a cobrar en Independiente".

La anécdota no tardó en viralizarse y sumar más condimentos. Además de su rendimiento futbolístico —5 goles y 7 asistencias en apenas 20 partidos—, Vecchio fue protagonista de una historia personal que no pasó inadvertida: su relación con Mechi Blanco, hija del entonces presidente del club y ex pareja de Lisandro López, ídolo racinguista. Aunque esa situación generó incomodidad en el vestuario, el ex Rosario Central supo ganarse el afecto de la hinchada con su estilo elegante y su determinación en el campo de juego.

Racing 2.jpg Emiliano Vecchio con la camiseta de Racing

Cómo fue el paso de Vecchio en Racing

Vecchio llegó a Racing a mediados de 2022 y formó parte del equipo que conquistó dos títulos ante Boca: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. Sin embargo, una grave lesión en octubre de ese mismo año —la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda— lo marginó del cierre de la temporada y de esos encuentros decisivos. Para 2024, su ciclo en la Academia finalizó, y recaló brevemente en Unión Española de Chile, antes de regresar a la Argentina para vestir la camiseta de Defensores de Belgrano.

Su carrera, marcada por pasos en clubes como Santos, Colo Colo, Gremio, Qatar SC y Bolivar, parece haber encontrado en Avellaneda uno de sus capítulos más emotivos. A pesar de no haber sido un ídolo consagrado, dejó una huella visible entre los hinchas de Racing, quienes aún recuerdan aquel partido frente a Independiente en el que fue figura: asistió a Gabriel Hauche, generó un penal (fallado por Copetti) y se retiró lesionado en el entretiempo.