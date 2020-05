"Yo creo que no hay que ir por ahí, ese es el camino equivocado. Nosotros lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. Y la verdad es que necesitamos que por todos lados nos ayuden porque - créame- que no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con mameluco, con visores y con el virus circulando por todos lados. Tenemos familia... así que me parece que tenemos que tener un poco de respeto por quien le habla y por todos aquellos que están trabajando. Aquí hay policías que hacen 60 días que no ven a sus hijos, hay madres que hacen 45 días no ven a sus hijos porque viven en el interior. Me parece que no hay que buscarle el pelo la huevo, lo que hay que buscar es una solución entre todos, una manera de abrazarlo de contenerlo porque esto, todavía no empezó", postuló Berni.

"Perdoneme ministro, usted aludió a mi personalmente, no tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta", replicó Pérez. "Ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía. Así que si me contesta, no me descalifique porque lo estoy tratando con mucho respeto", añadió.

"Yo también la estoy tratando con mucho desprecio, to no la estoy descalificando", acotó Berni sin darse cuenta el acto fallido en su contestación. "Yo le estoy contando la realidad que estamos pasando, no solamente los que están en el barrio sino los que estamos acá trabajando. No es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo ‘de acá no sale nadie’. Es el producto de un análisis epidemiológico y la responsabilidad de un montón de gente que está trabajando para que esta pandemia haga el menor daño posible". concluyó antes de que Barili tomara la palabra para despedirlo.

Tras la polémica que generó el episodio en Twitter con posturas encontradas respecto a la actitud de los protagonistas, el actor y productor Diego Reinhold sorprendió al resplicar un irónico tuit contra Cristina Pérez que rezaba: "Algún día sabremos como empezó el universo, y descubriremos si hay vida en otros planetas. Hasta es posible que desentrañemos si Dios existe o no. Pero nunca nadie jamás, podrá explicar como Cristina Pérez llegó a conducir un noticiero".

tuit Diego Reinhold (1).jpg

El actor también se hizo eco de otra publicación que cuestionaba el viaje de Susana Giménez a Uruguay, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

tuit Diego Reinhold2 (2).jpg

