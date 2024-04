Las fotos de Abril Cormillot, la nieta de Alberto que debutará en Cuestión de Peso

image.png Abril Cormillot

Orgulloso, el abuelo posó con Abril y escribió en un posteo de Instagram que realizó en ese momento: "5ta generación dedicada al servicio de la salud. Mi abuelo y mi mamá farmacéuticos. Y bueno... el resto ya lo saben. ¡Felicitaciones @abrilcormillot!".

Quién es Abril, la nieta de Alberto Cormillot

Abril es melliza de Zoe y hermana mayor de Emma Cormillot. No solo es médica nutricionista, sino que también se define como artista en su cuenta de Instagram, donde en algunas de sus publicaciones se muestra realizando acrobacias en telas y actuando.

Vale destacar que junto a sus hermanas, Abril es fanática del tap, tipo de baile que practica su abuelo desde hace años. Y fue esta danza la que bailaron en el espectáculo que dio Alberto Cormillot para celebrar sus 80 años de vida, en 2018. "Es genial porque en los ensayos nos divertimos mucho. Ellas, además, la pasan bien y, por eso, me dicen ‘el abuelo loco’", comentó Alberto Cormillot hace un tiempo.

image.png Abril junto a su abuelo.

"Ambas tienen una gran destreza y bailan mucho mejor que yo. La pequeña es pura alegría. Se integra sin problemas y es muy sociable. A medida que va creciendo, tenemos más conexión", agregó en una entrevista con la revista Caras hace un tiempo.

Las tres chicas participaron además de un video musical de Nicolás Sorín, donde interpretaron bailando el telas el tema "Bouncing" del disco "Laif", del año 2019. Y en ese año, estando en el living de Cortá por Lozano, las tres chicas se sentaron junto a sus famosos papá y abuelo y revelaron que religiosamente se juntan todos los martes a cenar en la casa de Alberto Cormillot y terminaron revelando la perdición del mayor de los médicos de la familia.

"El postre es siempre el conito de dulce de leche", reveló unas de las chicas. Y mientras Alberto confirmó que los tiene en el freezer, Emma agregó: "Está lleno".

image.png

"Hay varios pisos de conitos y cuando vamos atacamos bastante, pero con responsabilidad", comentó Adrián. Y agregó: "En casa no tenemos dulces. Papá puede convivir con ellos, pero en mi casa no hay porque me los como yo".