Lasagna de berenjenas: cómo hacer una versión casera, liviana y deliciosa

Con capas de berenjena, salsa y queso gratinado, esta receta ofrece una versión sabrosa, liviana y muy rendidora de la clásica lasagna.

La lasagna de berenjenas se convirtió en una de las alternativas más elegidas por quienes buscan platos sabrosos, reconfortantes y con un perfil más liviano que la versión tradicional con pasta. Con capas de vegetales, salsa y queso, ofrece una combinación de texturas que conquista incluso a quienes no suelen elegir verduras.

Este plato, inspirado en preparaciones clásicas italianas, aprovecha la berenjena como base principal. Al cocinarse correctamente, adquiere una textura suave y cremosa que reemplaza muy bien a las láminas de masa.

Además de ser versátil, permite múltiples variantes: puede prepararse con salsa de tomate, carne, pollo o una versión completamente vegetariana. La clave está en lograr capas equilibradas y una cocción que permita integrar todos los sabores.

Por qué la berenjena funciona tan bien en esta receta

La berenjena tiene una gran capacidad de absorber sabores, por eso combina especialmente bien con salsas, especias y quesos. Cuando se cocina al horno, a la plancha o grillada, desarrolla notas dulces y ahumadas que enriquecen el plato.

Uno de los pasos más importantes es retirar parte de su amargor y humedad antes de usarla. Para eso, muchas personas la cortan en láminas, la salan y la dejan reposar algunos minutos antes de cocinarla.

Este proceso también ayuda a que durante el armado no largue demasiada agua, algo fundamental para que la lasagna mantenga buena consistencia.

Receta de lasagna de berenjenas

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

3 berenjenas grandes

500 gramos de salsa de tomate

300 gramos de queso mozzarella

100 gramos de queso rallado

200 gramos de jamón cocido (opcional)

1 cebolla

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Orégano

Hojas de albahaca fresca (opcional)

lasana de berenjenasss.jpg Una receta sencilla para una lasagna deliciosa

Preparación

1. Preparar las berenjenas

Lavar las berenjenas y cortarlas en láminas finas a lo largo. Espolvorear con sal y dejar reposar entre 20 y 30 minutos para que eliminen líquido.

2. Cocinarlas

Secar las láminas con papel de cocina. Luego cocinarlas en una plancha, sartén o al horno con un poco de aceite hasta que estén tiernas y apenas doradas.

3. Hacer la salsa

En una sartén con aceite de oliva, rehogar la cebolla y el ajo picados. Cuando estén tiernos, incorporar la salsa de tomate y condimentar con sal, pimienta y orégano. Cocinar durante 15 minutos.

4. Armar la lasagna

En una fuente para horno colocar una base de salsa. Luego hacer capas de berenjena, mozzarella, jamón (si se usa) y más salsa. Repetir el proceso hasta completar la fuente.

5. Gratinar

Finalizar con mozzarella extra y queso rallado. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

6. Dejar reposar y servir

Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de cortar. Esto ayuda a que mantenga mejor su forma al servir.

lasana berenjenas.jpg Lasagna de berenjenas. Rica y nutritiva.

Consejos para que quede perfecta

No saltear el reposo de la berenjena: ayuda a mejorar textura y sabor.

ayuda a mejorar textura y sabor. Evitar exceso de salsa: demasiada humedad puede desarmar las capas.

demasiada humedad puede desarmar las capas. Usar buen queso para gratinar: mejora la textura final.

mejora la textura final. Dejar reposar antes de servir: facilita el corte y realza los sabores.

Servida caliente, con hojas frescas de albahaca o un toque extra de queso rallado, la lasagna de berenjenas es una opción ideal para el almuerzo o la cena, especialmente en épocas donde se buscan comidas caseras, nutritivas y llenas de sabor.