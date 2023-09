Nuevamente una pizzería argentina en el top 50 mundial

carola y victoria ti amo.jpeg

Ti Amo cumplió tres años, cuando arrancó oficialmente en Adrogué con la pandemia pululando las espaldas. Simple, sencilla con un dejo arquitectónico muy tano y una impronta bellísima que le aportaron Carola y Victoria Santoro, quienes viajaron a Italia para participar de la premiación.

Este año Ti Amo abrió un segundo local en Colegiales llamado La Sorrelina. Allí se puede comer diferentes variedades de pizza napolitana.

"El modelo de pizza propuesto es el estilo napolitano contemporáneo, suave, aireado y ligero con propuestas que van desde la clásica Margherita hasta las diversas variaciones del menú", aseguraron desde 50 Top Pizza y, respecto a los postres, expresaron que "no podes perderte el affogato al café".

"El lugar es cálido y acogedor y la fascinante referencia a Maradona es el puente cultural entre Nápoles y Argentina", describieron desde 50 Top Pizza.

50 Top Pizza World 2023

1 10 Pizzería Diego Vitagliano – Nápoles (Italia)

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta (Italia)

2 Una Pizza Napoletana – Nueva York (EE.UU.)

3 Sartoria Panatieri – Barcelona (España)

4 Pizza Bar en la calle 38 – Tokio (Japón)

5 I Tigli – San Bonifacio (Italia)

6 Seu Pizza Illuminati – Roma (Italia)

7 50 Kalò – Nápoles (Italia)

8 Bottega – Pekín (China)

9 180g Pizzeria Romana – Roma (Italia)

10 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta (Italia)

11 Razza Pizza Artigianale – Jersey City (EE.UU.)

12 Francesco y Salvatore Salvo – Nápoles (Italia)

13 Bæst – Copenhague (Dinamarca)

14 50 Kalò – Londres (Reino Unido)

15 Milano Seco – Milán (Italia)

16 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Cambia-Menti di Ciccio Vitiello

17 Via Toledo Enopizzeria – Viena (Austria)

18 Ken's Artisan Pizza – Portland (EE.UU.)

19 Tony's Pizza Napoletana – San Francisco (EE.UU.)

20 La Notizia 94 – Nápoles (Italia)

21 Pizzería Bianco – Phoenix (EE.UU.)

22 Ribalta – Nueva York (Estados Unidos)

23 Pizzeria Peppe – Napoli sta' ca” – Tokio (Japón)

24 Confine – Milán (Italia)

25 0′ Munaciello – Miami (Estados Unidos)

26 Le Grotticelle – Caggiano (Italia)

27 Carlo Sammarco Pizzería 2.0 – Aversa (Italia)

28 Jay's Artisan Pizzeria – Kenmore (EE.UU.)

29 Pepe en Grani – Caiazzo (Italia)

30 La Cascina dei Sapori – Let's Art (Italia)

31 Apogeo – Pietrasanta (Italia)

32 Pizza Zulù – Furth (Alemania)

33 Song' E Napule – Nueva York (EE.UU.)

34 Denis – Milán (Italia)

35 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (Italia)

36 Allegrìo – Roma (Italia)

37 Pizzería Da Lioniello – Succivo (Italia)

38 Ti Amo – Buenos Aires (Argentina)

39 400 Gradi – Lecce (Italia)

40 Pupillo Pura Pizza – Frosinone (Italia)

41 48h Bar Pizza y Gnocchi – Melbourne (Australia)

42 Fratelli Figurato – Madrid (España)

43 Fiata de Salvatore Fiata – Hong Kong (China)

44 Via Toledo Enopizzeria – Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

45 Forza – Helsinki (Finlandia)

46 Nápoles en la carretera – Londres (Reino Unido)

47 Dante's Pizzeria Napoletana – Auckland (Nueva Zelanda)

48 nNea – Ámsterdam (Países Bajos)

49 Pizza Massilia – Bangkok (Tailandia)

50 La Balmesina – Barcelona (España)

También fueron reconocidos los pizzaiolos, cocineras y cocineros encargados de elaborar todas estas deliciosas pizzas. Allí también nuestro país tuvo su reconocimiento, con Ti Amo y "pizzeria Eléctrica" de Villa Crespo a través de su pizzaiolo o maestro pizzero Daniel Sebastián Levy, quien ocupó el puesto 58 del ranking, mientras que las hermanas Victoria y Carola De "Ti Amo" se ubicaron en el puesto 73.

El anuncio se hizo de manera virtual a través de los canales oficiales del premio, y las selecciones las llevaron a cabo unas 200 personas, entre las que se encuentran pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía de seis continentes, 24 países y 74 ciudades.

“Este nuevo ranking The Best Pizza tiene como objetivo visibilizar a algunos de los mejores chefs de pizza/pizzaiolos del mundo; profesionales que llevan a cabo su trabajo de manera magistral y muchas veces anónima”, indicó la organización de The Best Pizza Awards 2023.

Y agregaron: “Con este nuevo listado, sus organizadores quieren identificar chefs y lugares de todo el mundo que sean muy especiales, por su idiosincrasia, donde poder ir a disfrutar de este maravilloso plato”.

A la ceremonia fueron invitados los 15 mejores restaurantes seleccionados en la "Ceremonia de premios 50 Top Pizza Asia Pacific" celebrada en Japón en mayo de este año, y se anunció el ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo en 2023.

Los máximos ganadores fueron I Masanielli Pizzeria da Francesco Martucci de Caserta y 10 Diego Vitagliano Pizzeria de Nápoles, que ganó el título de mejor pizzería del mundo. El segundo lugar fue "Una Pizza Napoletana'' (Nueva York), el tercer lugar fue "Sartoria Panatieri'' (Barcelona), el cuarto lugar fue "The Pizza Bar On 38th'' (Tokio) y el quinto lugar fue "I Tigli'' (San Bonifacio).