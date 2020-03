El dengue, grave problema porteño: 70% es autóctono

Los casos no paran de crecer. Solo en la última semana hubo 82. Y en lo que va del año, 666.

El 70% de los casos de dengue registrados en la Ciudad de Buenos Aires en lo que va del año son autóctonos, es decir que se confirmaron en pacientes que no dejaron el distrito recientemente, informó el gobierno porteño, que agregó una cifra alarmante: en una semana, se registraron 228 nuevos casos llegando a una cifra total en 2020 de 666. Los números indican que de estos 666 casos, 187 presentaron antecedente de viaje -en su mayoría a Paraguay- mientras que 479 se dieron en casos de personas que no viajaron a una zona con circulación viral reconocida fuera de la Ciudad. Según el boletín apidemiológico emitido por el ministerio de Salud de Capital, la cantidad total “notificaciones”, es decir de pacientes que reportan síntomas de la enfermedad pero aún no se confirmaron, es mucho myor y alcanza los 1749.