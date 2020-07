El gremio Sejun le pidió al gobernador la intervención en el Poder Judicial

El gremio le solicitó una audiencia al Ejecutivo para que intervenga en la autocomposición del conflicto en función de la ley 2670 en sus artículos 27, 21 y 22. E indicaron que “la actual situación de disputa interna que se vive dentro del Poder Judicial es profunda y compleja” sumado a que “hoy no existe un interlocutor válido que evite la profundización de un conflicto el cual no queremos ser utilizados para intereses extraños a nuestros interesados”.

Cherbavaz señaló que trabajaron para conseguir un ámbito de negociación paritario durante 12 años al tiempo que se lamentó que en la actualidad no sólo no tienen un interlocutor válido para abordarlo sino para resolver cualquier cuestión, ya sea respecto a la feria, el teletrabajo, o el protocolo, porque siempre se encuentran con diferentes visiones.

“En cuanto a lo administrativo, una cosa lo que piensa la Fiscalía, otra lo que dice el Ministerio Público de la Defensa y otra lo que dice el Tribunal. Se ha generado una atomización de las decisiones administrativas”, sostuvo el gremialista al tiempo que agregó: “No es lo mismo lo que pasa en Zapala, Chos Malal o Cutral Co. Todo va interpretándose de acuerdo a las circunstancias y los interlocutores que uno tiene. Si estamos discutiendo el CCT tiene que ser para todo el Poder Judicial”.

Los judiciales, que ayer estuvieron con medidas de fuerza por el incumplimiento del pago del aguinaldo, apelan al Ejecutivo para que interceda y así evitar un “conflicto innecesario”.

“No hay seriedad, un presidente que se está yendo (Oscar Massei) es como el pato rengo que no tiene poder y no se ejecuta nada hacia abajo. Es tristísimo lo que está pasando. No tenemos fecha de cobro de aguinaldo ni tenemos con quien hablar sobre cualquier tema”, cerró Cherbavaz.