El Pipita, en busca de un récord histórico

Neuquén.- Más allá del fastidio del hincha argentino con Gonzalo Higuaín por algunas situaciones erradas en partidos claves, es indudable que el Pipita es un goleador letal que está marcando a fuego su nombre en el Calcio italiano.

Desde que llegó a Napoli en 2014, no para de marcar goles y después de haberse convertido el año pasado en el máximo artillero histórico, con 36 tantos en una temporada, ahora va por otro récord jugando para la Juventus: ser el primer argentino en salir dos veces consecutivas como capocannoniere. Algo que no pudieron hacer gigantes como Gabriel Batistuta o Hernán Crespo, entre otros artilleros que han vestido la albiceleste.

El Pipita alcanzó los 18 tantos el domingo convirtiendo por duplicado en la victoria por 2-0 de la Vecchia Signora jugando de visitante contra Cagliari. En este momento comparte la punta de la tabla de goleadores con Edin Dzeko de la Roma.

El ex River y Real Madrid, además de los goles, le aporta en otras facetas del juego a su equipo, ya que en 24 partidos disputados se le contabilizaron 379 pases bien dados (promedio de 15.79 por partido) y recuperó 44 pelotas (1.89 por encuentro). A esto se agrega que el goleador no fue expulsado en lo que va del campeonato, siendo de suma importancia para el entrenador tenerlo siempre a disposición. Pero su gran presente no se limita sólo a la Seria A, sino que se extiende a la Liga de Campeones de Europa (en octavos jugará contra el Porto), donde en cinco partidos metió tres goles, superando así sus 20 tantos en la temporada.

18 goles lleva en su primera temporada en la Juve. Es el máximo goleador y va por la gloria.

89 goles lleva en Italia

Desde que Higuaín llegó a la Seria A convirtió 89 tantos en 123 partidos de la liga. Así alcanzó un promedio de 0,72 goles por partido. En el Napoli metió 17 (2014), 18 (2015) y 36 (2016).