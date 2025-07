A qué país se fue Sofi Gonet tras separarse de Homero Pettinato

"Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex", fue la historia que compartió la Reini, como la apodan en redes, en su cuenta mostrando el tablero con los horarios de los vuelos.

Ya llegada a Estados Unidos, la Reini compartió imágenes del lujoso hotel donde se hospeda y cómo fue el esperado reencuentro con su gran amiga tras mucho tiempo sin verse. "Mi nueva casa por un tiempo. En un rato me voy a reencontrar con una amiga de toda la vida que no veo hace años y está acá!", comentó la influencer.

"Primera noche acá, soy muy feliz", agregó Sofía Gonet en otras postales con emojis de emoción donde mostró la cena que tuvo con su amiga del colegio Delfina Gómez. "Tengo un reencuentro esta noche con una amiga de toda la vida. Está acá hace bastante y no la veo hace años, así que cuando supe que venía acá le escribí. Vamos a pasar un par de días juntas y hacer planes. Estoy muy entusiasmada con verla, no la veo hace mucho", explicaba expectante la Reini mientras se preparaba para ver a su amiga.

Qué pasó con el programa de Homero Pettinato en eltrece

Homero Pettinato quedó afuera de El Trece a dos semanas de debutar con Reacción en Cadena y habló al respecto. Si bien algunas versiones aseguraban que el rating de su programa podía poner en peligro su continuidad en el canal, desde Intrusos finalmente confirmaron la noticia de su despido.

"El viernes se levanta Reacción en cadena, un programa de juegos que estaba en la tarde de El Trece. Un programa que debutó con 3.2 de rating, un número bastante complicado para la pantalla de El Trece y para un debut. Se esperaba más", anunció el periodista Adrián Pallares.

"Adrián Suar lo llamó a Homero Pettinato y le comunicó el levantamiento", agregó el conductor. Además, desde el canal ya confirmaron que "el lunes 14 de julio cambiará la programación de las tardes y del prime time" tras la llegada de Guido Kaczka con su nuevo programa y el debut de Mario Pergolini. Sin embargo, deberán volver a modificar sus planes tras el levantamiento del ciclo del streamer.

"A fin de mes (31 de julio), cuando se levante el programa de Canosa, va a ir en su lugar Guido con Los 8 Escalones. Van a reacomodar la tarde. Media hora más de Canosa, y media hora mas para Cuestión de peso", informó Rodrigo Lussich.

Tras el revuelo, Homero Pettinato rompió el silencio y en diálogo con Intrusos manifestó: "Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor, pero a veces no encajas, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien".