Claribel Medina contó por qué aceptó volver a trabajar con su ex si lo "odia"

“Sacando esa experiencia, que fue cortita y de la que casi no conservo recuerdos porque fue un verano y se pasó volando, hacía algo así como 33 años que no trabajaba con Pablo”, relató la actriz a Pronto. Entusiasmada con este regreso a las tablas al lado del padre de sus dos hijas, Claribel agregó: “Vuelvo al teatro con Pablo y con la obra Es complicado, cuyo tema principal es el amor, el desamor, el odio, el desencuentro, el rencor, el resentimiento y el perdón. Todo eso en una obra de teatro, que trata de gente que se amó, que fue pareja, que se está divorciando y que los encuentra en una quinta sin poder escapar de ese lugar para tener que hablar de sus vivencias. A partir de ahí, esta obra habla de las vueltas que dan estas dos personas, que aún son matrimonio porque no se han divorciado legalmente, y que quedan encerrados ahí por lo cual no les queda más remedio que hablar de sus vidas. ¡Nada que no conozcamos Pablo y yo!”, expresó Claribel Medina.

claribel medina 1.png

Volviendo a la obra con Pablo ¿Quién la gestó?, consultaron desde Pronto a Claribel Medina

-Fue idea de nosotros dos. No nos podemos acordar quién de los dos fue el que dijo: “Hagamos algo juntos”. Se ve que lo dijimos a la vez o quedó en nuestro subconsciente o realmente el deseo de hacer algo juntos estaba primero y fue al azar quién lo dijo. En octubre del año pasado lo hablamos, pero llegó el verano y me fui a Mar del Plata de temporada a hacer Tom, Dick y Harry, con Mariano Martínez, Yayo, el Bicho Gómez y Gabriela Sari. Pasé un verano inolvidable, me hice amigos, me conecté muchísimo con la naturaleza y con el mar, que me traía el Caribe como recuerdo. Fue muy sanador para mí y con Pablo teníamos pendiente hacer una obra juntos.

-O sea que entre ustedes había ya buena onda. (En referencia a su relación con Pablo Alarcón)

-Sí, hace un tiempo que sí. Te diría que desde 2018 para acá todo mejoró entre nosotros. Estuvimos peleados por muchos años y el acercamiento original coincidió con una situación de salud de una de las chicas. Eso nos hizo bajar algunos decibeles. Nuestras hijas se habían ido al norte y Agostina se agarró una neumonía mortal. Estábamos muy asustados y ahí bajamos los decibeles. Pero después nos volvimos a pelear.

claribel medina 2.png

- ¿Por qué?

-No sé por qué, pero nos enemistamos y quedó marcada una distancia. En 2020 tuvimos una discusión fuerte por un tema que no importa y quedamos como perro y gato. Luego cada uno se olvidó de ese hecho y empezamos a tener mejor onda. Desde el 2022 fue cambiando todo y ya no había un enojo violento. Arrancó una cosa más relajada y la ida de Agostina a vivir a Estados Unidos nos acercó. Nos quedábamos solamente con Anto y los dos teníamos la sensación de que era injusto estar tan peleados. “Basta con esta pelotudez; somos gente grande”, pensamos los dos. Pero nos pasaba lo que te contaba antes: cuando el enojo y el ego se ponen por delante, todo es una porquería.

- ¿Hoy lo entendés así?

-Claro, aparte ninguno de los dos es una mala persona. Entonces, era quién tenía la razón y punto. Dolores y cicatrices sin cerrar. En 2023 él cayó internado, estuvo grave y nos unimos todos en familia. En casa nos asustamos todos mucho. Entendimos que lo único que importa es la vida. Después de que él salió de la clínica surgió esto de hacer la obra juntos. La leímos cuando volví de Mar del Plata y no me terminó de convencer. “Tenemos que hablar de lo que es una guerra entre dos personas que se han amado, se han peleado, se han enojado y se han perdonado. Eso es lo que al público le gustaría”, le dije. No podíamos hacer una obra tan ajena a nosotros.