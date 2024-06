Cuál es el reto más fuerte que Alfredo Casero le hizo a su hijo Nazareno

El actor recordó sus épocas en Cha Cha Cha, donde interpretaba al Alumno Capusotto, y se sinceró sobre su padre, que también tenía un papel en el programa, que lo dejaba improvisar. “Me dejaba, pero no podía volar una mosca de mi parte cuando no era el momento. No era todo jolgorio, cumplíamos un horario y, si las cosas no salían, había que hacerlas de vuelta”, reconoció a La Nación.

“Descubrí que lo primero que tenés que aprender en un estudio de televisión es a no molestar, a ser invisible. Y ahí es difícil para un niño, por eso me ponía al lado del matafuegos o de una escalera, para no salir en cámara. Empecé a ver cómo era todo el detrás de escena”, explicó sobre la enseñanza que le dejó su padre en aquellos tiempos.

nazareno-casero-1.JPG Nazareno habló de su padre, Alfredo Casero.

Qué dijo Nazareno Casero de su padre, Alfredo Casero

A pesar de dedicarse a la actuación desde pequeño y ser respetuoso con todo lo que le indicaba su papá, tuvo su faceta de rebelde en la adolescencia. A los 15 años, le decía a Alfredo que se iba a dormir a lo de un amigo, pero en realidad se iba a ver a Comunicaciones, el club del que es hincha.

“Quizás me iba a ver a Comu de visitante, contra Deportivo Merlo, y sabía que era complicadísimo porque había mucha violencia”, comentó sobre esas épocas en las que seguía al equipo que estaba en la Primera C. Con sinceridad, reveló si su papá era exigente con él y si se enojaba por lo que hacía durante su adolescencia.

Cómo lo retaba Alfredo Casero a Nazareno

“Mi papá tenía una forma de decir las cosas para que uno entendiera y dijera ‘tiene razón’. Quizás para pedirme que me fuera a bañar me decía ‘dale mugriento, que si no, te voy a agarrar con la manguera’. Tenía un modo de enojarse muy particular, en el que también metía un poco de humor. Pero también me ponía límites”, remarcó.

“Un día, a los 16 años, le dije que me iba a dormir a lo de un amigo y me respondió que no, que ya era tarde, que eran las ocho de la noche. Recuerdo su simplicidad para explicarme cosas que otros no me sabían explicar”, rememoró Nazareno sobre el reto que recibió de su padre en ese momento.

nazareno-casero-2.jpeg Nazareno reveló cuál fue el mayor reto de Alfredo Casero.

La historia de Nazareno Casero y Graciela Alfano

Sin lugar a dudas Graciela Alfano es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Y a sus 71 años, la modelo está lejos de dejar de causar suspiros, por lo que las redes sociales suelen enloquecer cuando sube una foto. Tanto es así que incluso algunos famosos reaccionan a sus publicaciones, como por ejemplo Nazareno Casero.

“Corría el año 1996, mi viejo trabajaba en América 2 haciendo Chachachá y yo iba casi todos los días a las grabaciones. Recuerdo que en reiteradas ocasiones íbamos en calidad de amigos a visitar a la Alfano a su camarín y ella me recibía con besos (tiernos, jamás se propasó)”, escribió el actor.

“Me daba unos besos, me decía lo lindo que era y lo bien que me portaba… yo obviamente estaba incendiado por dentro”, reveló antes de aclarar: “Si bien era un ñiñito de 10 años, podía entender que Graciela Alfano era un incendio forestal que quemaba todo a su paso. Creo que después de Xuxa no había mujer que hiciera latir tan fuerte mi pequeño corazón infantil”.