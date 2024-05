El accidente hot que protagonizó Graciela Alfano en medio de un evento

Graciela Alfano vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez por motivos que van más allá de su belleza. Recientemente, un video de uno de sus eventos glamorosos se volvió viral, pero no precisamente por su estilo impecable, sino por un momento picante que sorprendió a todos.

Lejos de sentirse avergonzada, Alfano decidió compartir el video en sus propias redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones. "¡Pícara, Grace!" escribieron muchos de sus seguidores, destacando su capacidad para tomarse las situaciones con humor y ligereza. Este episodio volvió a demostrar que Graciela no teme mostrarse tal cual es y disfruta de la vida sin inhibiciones.

Embed ¡Un fuego! La cocina casi le juega una mala pasada a Graciela Alfano mientras revolvía una comida en un evento. pic.twitter.com/0EssBPI7lP — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 19, 2024

Graciela Alfano fue acusada de robar

Sin embargo, la atención mediática sobre Alfano no se limitó a este incidente. Recientemente, Ángel de Brito, el conductor del programa LAM, en una transmisión de su programa de streaming en el canal Bondi, lanzó una acusación que desató un nuevo escándalo. Según el presentador, durante el tiempo en que Graciela formó parte del programa, habría protagonizado una serie de hechos insólitos que llevaron a sospechas sobre su comportamiento.

El conductor relató que, durante su participación en LAM, llegaban tortas al programa y Graciela siempre se iba con un paquete, argumentando que las llevaba a un hogar de niños con el que colaboraba.

"A la primera torta le creímos, a la tercera, cuarta torta, ya empezamos a sospechar. Porque después veíamos en las redes que habían festejos con las tortas y no era en un hogar de niños," comentó Ángel de Brito, agregando que la investigación la llevó a cabo Andrea Taboada, quien se obsesionó con las acciones de Alfano.

Graciela Alfano 1.jpg Graciela Alfano

La fuerte acusación contra Graciela Alfano

La sorpresa y el escándalo llegaron a tal punto que incluso Dalma Maradona, invitada en el programa, expresó su indignación: "No puede ser, no puede ser. No se puede ser tan miserable," mientras los demás presentes reían. La historia de las tortas se convirtió en un tema de discusión, con opiniones divididas sobre la veracidad de las acusaciones y las motivaciones detrás de ellas.

Graciela Alfano, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales respecto a estas acusaciones, pero su actitud desenfadada ante el episodio del video parece indicar que no se deja afectar fácilmente por la controversia. Su vida pública ha estado siempre llena de luces y sombras, con momentos de gloria y escándalos, pero Alfano ha sabido navegar entre ambos con una mezcla de gracia y resiliencia.