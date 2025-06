Cuál es el trabajo que tiene la hija de Andrés Ciro Martínez

image.png

El miedo a los escenarios es algo que no conoce, habiendo tenido su debut en el año 2014, con tan solo 15 años, cuando se subió ni más ni menos que al imponente Cosquín Rock, en la fecha que se presentaba su padre. Allí se animó a interpretar ante miles y miles de personas una de sus canciones propias, titulada “Fotos del ayer”, que luego terminó siendo incluido en su primer disco, lanzado en el 2020.

Manu Martínez, una artista en ascenso

Compuesto por 12 canciones de su autoría y titulado “Diecinueve”, Manu Martínez mantiene su deseo de seguir creciendo en la industria musical, llegando a editar su segundo álbum apenas cuatro años más tarde, en abril del 2024, con el nombre de “Día de verano”.

Al momento de recordar sus primeras presentaciones ante el público, la joven artista recuerda la frase que Ciro, su padre, le dijo: "Tranquila y disfrutá", siendo luego una suerte de slogan con la que se manejó durante varios años hasta la actualidad. "Pensé que quizás me decía que no, que iba a arrugar, pero por suerte no", había contado el líder de Los Piojos en su momento, dejando en evidencia su orgullo al ver el crecimiento de su hija más chica y el poder compartir la música con su círculo más cercano familiar.

image.png

Pero aunque actualmente se da enteramente a la música, con giras en diferentes puntos del país, esta no fue su primera opción. "Mi papá siempre me dijo que yo haga lo que sienta, lo que quería y me hiciera feliz", cuenta Manu, pero revelando que su primer sueño de chica era ser jugadora de fútbol. "Era mi sueño, pero cuando me di cuenta que no podía, que jugaba con varones y veía que no había fútbol femenino, entonces sí me encontré con la música", detalló.