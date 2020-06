La escatológica experiencia sexual de Andrés Ciro Martínez

“Es una boludez. Resulta que era una chica seria, muy seria. Y la primera vez era como que se acomodaba, yo quería entrar por la parte normal y ella bajaba, a mí me costaba hasta que, evidentemente, me di cuenta de que quería que entrara por colectora, como decía Cabito”, comenzó a narrar el vocalista de Ciro y Los Persas.

“Entonces voy por ahí, y cuando saco, un enchastre”, le reveló el cantante al youtuber que acostumbra a contar y mostrar sus experiencias íntimas tanto en la plataforma de videos como en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Un enchastre mal en todo el cubrecama. Una cosa importante, y yo digo 'bueno, vamos a caretearla'. Empecé a respirar por la boca como cuando están los soretes del perro. Levanté el cubrecama, lo llevé al lavadero y lo tiré ahí. Manchados, le digo 'vamos a bañarnos'. Ella siempre seria. Nos metemos en la ducha y de nuevo, fra...caían unos chomp, salían y pra, pra, esquivando ahí los chomp en la ducha", continuó el músico.

"En un momento ya como que se lava todo y me vienen ganas de hacer pis. Medio jodiendo y medio no, le hago pis en la pierna, estábamos abajo de la ducha y ella se da cuenta. Se da vuelta, me mira y me dice: '¡¿Qué hacés, asqueroso?!' Un personaje", finalizó Ciro, mientras Cirio se mostraba completamente tentado.

https://twitter.com/VPolkaa/status/1273562945243549696 Cosas que nunca creí ver y un vivo se Ciro Martinez hablando de enemas y colchones cagados — →Valentina← (@VPolkaa) June 18, 2020

https://twitter.com/proudsardelli/status/1273469687939174401 ACABA DE PASAR ALGO ULTRA BIZARRO Y ES LA DARAONA HACIENDO VIVO CON EL MISMISIMO CIRO MARTINEZ — celeste (@proudsardelli) June 18, 2020

https://twitter.com/pazz_gomez/status/1273477418028879874 Ciro Martinez haciendo un vivo con la faraona..... Es todo lo que esta bien y mal a la vez — pazz (@pazz_gomez) June 18, 2020

https://twitter.com/Guadamasucci_/status/1273480264421912577 Escuche hablar a ciro martinez en el vivo de la faraona y creo que me enamore completamente de como habla y piensa — G U A D A (@Guadamasucci_) June 18, 2020

https://twitter.com/agus_albornoz1/status/1273481867430428673 Dios el vivo de la faraona con Ciro Martínez fue probablemente lo mejor que ví en toda esta cuarentena — Agustina (@agus_albornoz1) June 18, 2020

https://twitter.com/annaamart1n/status/1273513636330438657 El vivo de Ciro Martínez ventilando con la faraona fue de lo mejorr — Anitt (@annaamart1n) June 18, 2020

