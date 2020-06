Sol Pérez: "Yo no muestro las tetas cuando conduzco"

“Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, agregó.

https://twitter.com/SolPerez/status/1273417056893968386 Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan https://t.co/3CDFDXN43w — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

“Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”, concluyó.

Embed

Por su parte, Malaspina, también hizo su descargo, tras los comentarios que circularon en las redes. "Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen", escribió vía Twitter.

https://twitter.com/romimalaspina7/status/1273403531169579009 Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen — Romina Malaspina (@romimalaspina7) June 17, 2020

LEÉ MÁS

Romina Malaspina fue tendencia por sus transparencias