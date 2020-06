Romina Malaspina fue tendencia por sus transparencias

La ex participante de GH lució un look muy sexy compuesto por un top tejido metalizado.

Sol Pérez, Celeste Muriega y Romina Malaspina son algunas de las caras que renovaron Canal 26. Y justamente la última de las conductoras fue quien sorprendió a todos los televidentes en el segmento de noticias de 22 a 24. Es que Romina se jugó y salió al aire sin una de sus prendas íntimas. La ex participante de GH lució un look muy sexy compuesto por un top tejido metalizado que, bajo la luz del estudio de TV terminó exponiendo sus lolas. "Me vine con muchos brillos", aseguró la modelo en su cuenta de Instagram, lugar en el que también promocionó la marca que le aportó esa prenda y un pantalón.