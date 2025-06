Cuanta plata demostró Mauro Icardi que Wanda Nara le sacó de su cuenta italiana

mauroicardi.png

La grave acusación de Mauro Icardi hacia Wanda Nara

La acusación no se queda solo en las redes, ya que el jugador de 32 años asegura que la situación ya está en mano de la justicia italiana. "Obviamente está denunciado en Italia el robo de siete millones transferidos a su cuenta personal", afirmó, elevando el nivel de la denuncia a un plano legal internacional.

El descargo de Mauro Icardi no se detuvo ahí, y lanzó una clara indirecta sobre el reciente pedido de Wanda para que se le quitara el teléfono. "¿Será que como sabe que tengo pruebas de todo pidió en la justicia que me saquen el teléfono? (Igual, ya me lo devolvieron, no le sirvió de nada)", deslizó con ironía.

Icardi.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi

Icardi - Nara: Una historia sin fin

Además, el futbolista sugirió que la conductora de tv podría haber aprendido métodos fraudulentos "supuesto abogado", y cerró su mensaje con una advertencia contundente: "cuidado con los allanamientos". Estas palabras aumentan la especulación sobre una posible investigación en curso. La acusación de Icardi y la difusión de esta "prueba" prometen desatar una nueva tormenta en el ya conflictivo divorcio de la pareja. El impacto de esta revelación, que expone datos sensibles y acusa directamente de un delito, será sin duda un tema de debate en los medios y entre los seguidores de ambos protagonistas.

La respuesta de la empresaria, hasta ahora, se mantiene en silencio, pero se espera que no tarde en pronunciarse ante la acusación de tal magnitud. La millonaria suma de dinero en juego y la exposición pública de la situación, elevan la tensión en esta historia que parece no tener fin.