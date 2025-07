La separación de Sandra Borghi: qué pasó tras 14 años en pareja

Luego de dar una serie de pistas a modo de información enigmática, finalmente la panelista contó que la protagonista de esa separación era Sandra Borghi. "Ella cumplió hace poco festejó sus 50 años a todo trapo, él no fue pero sí fue la hija, que lloraba cuando Sandra hablaba, fue muy emotivo", precisó la panelista.

image

"La queremos mucho a Sandra porque es muy copada. Es buena mina y buena periodista, da lo mejor", comentó la panelista sobre su amiga. Y en cuanto a la separación de Sandra Borghi con su pareja agregó: "Se lo está bancando con mucha entereza".

La historia de la relación de Sandra Borghi y Fernando Casanello

La relación de Sandra Borghi y Fernando Casanello duró 14 años y ensamblaron desde el comienzo a sus familias. Ella ya tenía dos hijos, Josefina y Valentín, y él tenía a Isabella. Luego ambos fueron padres juntos de la pequeña Juana.

"Nos presentaron unos amigos en común. Estábamos muy desilusionados porque nos habíamos separado recientemente”, reconocía la periodista en diálogo con el portal Para Ti sobre aquel inicio del romance. Y recordó: "La responsabilidad de contarle a mis hijos que había decidido comenzar una nueva relación fue la decisión más importante de mi vida. Porque arrastras a toda tu familia. Lo que menos quiero es arrastrar a mis hijos a una decisión de adultos, por eso tardamos en contarlo”.

image

Por aquel entonces Sandra Borghi reconocía el acuerdo que tenían como pareja y que iban renovando: "Es un contrato que tiene cláusulas y las respetamos, es la letra chica, los sí y los no. Ese contrato lo volvemos a leer y lo renovamos y modificamos según lo que nos va pasando, y por eso no nos casamos básicamente, porque nos elegimos libres, sin ataduras ante nada y ante nadie. Eso es lo que simboliza para nosotros el contrato. A nosotros eso nos funciona, es nuestro pacto".

Tras cumplir hace unos días 50 años, la periodista reflexionó desde su cuenta en Instagram: "Cuando me preguntan cómo la pasaste en tu cumpleaños respondo: flote, vibre tan alto como nadie esa noche, solté todo desde el momento que empezó la fiesta y solo me dediqué a disfrutar, nunca me senté, bailé, canté, abracé mucho y lloré de emoción ASI LA PASÉ! por eso hice esta selección de fotos que responde con imágenes a la pregunta de cómo la pasé…".