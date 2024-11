La terrible respuesta de Yanina Latorre a Yuyito González: "Prefiero saber de cuernos que ser amante"

Yuyito González-Ciudad Magazine-1.jpg

Yanina Latorre furiosa con Yuyito González

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa en el que participa en el canal de streaming Bondi, lanzó: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito”.

“Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelo... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo", agregó la polémica Latorre.

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.

Yanina Latorre sobre la entrevista de Susana Giménez a Pampita

Yanina Latorre picante contra Pampita " Hasta el 20 de sept estabas casada y nos mostraste las pruebas, dsp hubo algo que tu ex suegra te amenazo con q t tenía grabada y frenaste.Contale la verdad a la gente o guardate."



Pampita te clava esa sonrisa pero es re bicha #LAM pic.twitter.com/DueLk1kPrr — bad girl (@xcjlsj) November 18, 2024

En una serie de historias de Instagram, Latorre apuntó directamente contra Pampita por lo que consideró una falta de contenido relevante en la entrevista: "Pobre Susana, fue a no decir nada", comenzó diciendo.

Según Yanina, si alguien acepta una suma significativa por una entrevista —en este caso, 30 mil dólares, según afirmó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo—, debería ofrecer algo más sustancioso. "Si cobrás 30 lucas, dalo todo. Contá las cosas, si todos lo sabemos. ¿Qué te hacés La Gioconda? Si es todo un quilombo", disparó la panelista, en referencia a los temas personales y familiares que Pampita habría evitado abordar.