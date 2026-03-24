Yanina Latorre celebró sus 57 años con un exclusivo show de Carlos Baute

La periodista de espectáculo festejó su cumpleaños con una imponente fiesta en su casa de Pilar. Los detalles del evento.

Yanina Latorre sorprendió en sus redes sociales con imágenes de una importante fiesta que hizo con el fin de celebrar sus 57 años, tapada de lujos con una importante presentación y la actuación de una figura internacional que irrumpió en el evento para brindar un show que hizo cantar a todos los invitados.

Todo el evento se hizo en un gazebo imponente en el jardín de su casa en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde los detalles reinaron para darle una mayor atención y cercanía a sus invitados que eran principalmente amigos, familiares entre otros.

En el centro de la escena de la celebración, la picante periodista de espectáculos tomó el micrófono y esbozó algunas palabras para los presentes: “ Estoy muy feliz que todas estén acá festejando mis 57 años ”, dijo mientras lucía un importante vestido que la destacó durante la noche.

Yanina Latorre evento

Lo que llamó la atención fue la participación de un artista de carácter internacional. Durante el evento privado, apareció el venezolano Carlos Baute para cantar distintas canciones, principalmente una de las más conocidas como "Colgando en tu Manos".

Más tarde el evento tuvo también una parte festiva con cotillones estilo carioca donde drisfrutaron con mucha felicidad dejando de lado las formas y pasando a celebrar sin parar.

La fiesta contó con una barra libre y una mesa dulce para la lista de invitados que contó con figuras como Pepe Ochoa, Pía Shaw, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

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