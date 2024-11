Yanina Latorre apuntó contra Pampita por su entrevista con Susana: "Contale la verdad a la gente"

El reciente paso de Pampita por el programa de Susana Giménez desató una ola de comentarios, pero pocos tan filosos como los de Yanina Latorre. La panelista de LAM (América TV) no dudó en expresar su descontento tanto en su programa radial como en redes sociales, señalando que la modelo no habría estado a la altura de lo que el público esperaba.

Embed Yanina Latorre picante contra Pampita “ Hasta el 20 de sept estabas casada y nos mostraste las pruebas, dsp hubo algo que tu ex suegra te amenazo con q t tenía grabada y frenaste.Contale la verdad a la gente o guardate.”



Pampita te clava esa sonrisa pero es re bicha #LAM pic.twitter.com/DueLk1kPrr — bad girl (@xcjlsj) November 18, 2024

El enojo de Yanina Latorre contra Pampita

Yanina Latorre retomó el tema en El Observador, donde insistió en su postura. "Vos tenés que darle a la gente lo que está esperando", afirmó. Además, confesó que de haber estado viendo el programa como espectadora, habría cambiado de canal: "Encima te voy a dar rating… cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Para no decir nada, sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'".

La panelista también señaló lo que considera una contradicción en las figuras mediáticas: "Les gusta estar, les gusta leerse en los portales, pero después se ríen de las mediáticas como las Xipolitakis. Son iguales todas. Wanda, todas. Una es aspiracional a polo, la otra le chupa un huevo. Pero son iguales".

Yanina 1.jpg Pampita con Susana Giménez

Pampita estuvo con Susana, pero no dijo mucho

Además de criticar la entrevista, Latorre insinuó que habría tensiones en la familia de Pampita. Según la panelista, la madre de Roberto García Moritán, esposo de la modelo, tendría una grabación de Pampita insultándola, lo que habría motivado un cambio en la actitud de la conductora.

"Una semana de duelo no es duelo para la terminación de un matrimonio", lanzó Yanina, haciendo referencia a los rumores que han circulado sobre la relación de Pampita con su entorno familiar. La participación de Pampita en el living de Susana Giménez había generado expectativas, pero para Latorre, la modelo no cumplió con lo prometido: "Si no querés hablar, mejor no vayas. Es más digno quedarte en tu casa".