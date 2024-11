Pampita con Susana: el enojo con la diva, Moritán y su nuevo amor

“Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además, de ese matrimonio está Anita, que es un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sanó un montón de cosas”, dijo sobre el vínculo que la unirá con Roberto García Moritán.

En otro momento de la entrevista, Susana quiso saber cuáles habían sido los motivos reales de la separación tan de golpe a lo que Pampita prefirió evadir la pregunta con una respuesta políticamente correcta. “Cuando pasa algo muy fuerte que rompe todo, no hay vuelta atrás. Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, de que íbamos a estar toda la vida juntos. Era algo soñad. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, dijo la modelo con su mejor sonrisa.

El comentario de Susana que inquietó a Pampita

Otro de los momentos más esperados de la noche fue cuando Pampita habló de su nuevo vínculo con el polista Martín Pepa. Claro que antes de ello, Susana reconoció que la modelo había sido muy rápida en empezar otra relación a lo que la ex de Moritán aclaró que durante la primera semana después de la separación no salía de la cama y canceló su agenda laboral.

Luego abrió su corazón y habló de Martín Pepa. “Estoy conociendo a alguien”, afirmó la modelo y agregó que se conocen de hace muchos años (ambos son de La Pampa) y que afloró un vínculo amoroso tras la separación con Roberto.

“No éramos tan chicos cuando nos conocimos, pero jamás nos miramos con otra intención”, dijo Caro que corrigió a Susana cuando esta le dijo que el amor cura el corazón roto. “Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”.

Al mismo tiempo, Pampita reconoció que este vínculo es muy distinto a los anteriores ya que Pepa no vive en Argentina y, por primera vez, vive una relación a distancia. “Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a privar algo nuevo”, señaló.