Qué hay detrás de la foto que Yanina Latorre subió de Marcos Ginocchio con su novio

Yanina Latorre compartió en las redes sociales de su programa la foto del ganador de Gran Hermano con su nueva pareja. “Muy enamorados”, escribió.

Marcos Ginocchio es el ganador más querido de todas las ediciones de Gran Hermano. El participante que se alzó con el triunfo en el 2022 no solo ganó el reality, sino el cariño de millones de argentinos que destacaron su simpleza a la hora de participar en la competencia.

Su vínculo con Julieta Poggio siempre fue una especie de utopía de los fanáticos de este “shippeo” que no fue. El tiempo pasó y el también abogado decidió focalizar su carrera en el modelaje y mantener un perfil muy bajo.

Lejos de las cámaras, el paso de Ginocchio por la escena mediática siempre fue foco de atención sobre todo por sus vínculos amorosos. Y en las últimas horas, su nombre se llevó todos los clics tras un posteo de Yanina Latorre.

“Marcos Ginocchio está “muy enamorado” de su nuevo novio y en su entorno ya se habla de casamiento”, escribió la cuenta de X de SQP (América) acompañado de una imagen que se ve al modelo en un bar junto a su supuesto novio y tomados de la mano.

Marcos Ginocchio

La imagen que se viralizó rapidamente y el nombre del ex Gran Hermano se posicionó entre las principales tendencias en X ocupó todos los portales del espectáculo. Sin embargo, una usuaria de la red social desmintió a Latorre al mostrar la verdadera imagen.

“Dejen de inventar porque Yanina Latorre no dijo nada de Marcos Ginocchio, la verdadera foto es del 5 de enero del 2025 en Punta del Este, acá se las dejo y otra para vean bien que es una jarra”, escribió Vero27abril asegurando que la foto no es actual y que Marcos no está de la mano con el hombre que lo acompaña.