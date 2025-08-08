Un ex Gran Hermano se recibió de abogado y agradeció a Dios: quién es

Fue uno de los grandes protagonistas de la edición en la que participó y mostró el día a día de su paso por la carrera.

Marcos Ginocchio , el salteño que se ganó el cariño de la gente en la edición 2022 de Gran Hermano , recibió su diploma de abogado, diez meses después de haber finalizado los exámenes finales.

El ganador del reality marcó este nuevo hito con una mezcla de alegría, gratitud y nostalgia, en una ceremonia donde la Universidad Católica de Salta le abrió sus puertas, pero también cerró, para él, una etapa inolvidable.

Tenía veinticuatro años cuando anunció el final de sus estudios y la aprobación de la última materia que lo separaba de la meta. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por imágenes de ese día teñido de harina y huevazos, como dicta la tradición universitaria.

image

“Abogado Ginocchio”, se leía en el característico cartel que sostenía con orgullo. Lo rodeaban amigos, bocinas, canciones y una camioneta que surcaba calles salteñas al ritmo de la victoria.

En las fotos, donde la alegría escapa de lo digital, aparecía también Mora, la perra que el joven adoptó tras dejar la casa de Gran Hermano. Tanto ella como su dueño personifican nuevas etapas: para él, la del profesionalismo; para ella, la del refugio y el afecto genuino.

Pasaron los meses de su último final y llegó la ceremonia formal. Allí, Marcos Ginocchio recibió el diploma. Lo acompañaron sus compañeros de cursada, autoridades universitarias y profesores. En el posteo compartido, la música de Billie Eilish, Birds of a Feather, flotó como una melodía de fondo.

Embed - Marcos Ginocchio on Instagram: "Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes" View this post on Instagram A post shared by Marcos Ginocchio (@marcosginocchio)

El atuendo no desentonó: traje negro y camisa blanca. “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió el joven abogado al pie de un video que compartió a sus seguidores.

En una reciente charla en Cortá por Lozano se refirió a la especialidad en la que le gustaría trabajar. “Me gusta mucho el derecho de familia”, expresó el Primo, como se lo conoció durante su paso por la casa. En su entrevista con la conductora, reflexionó sobre su experiencia dentro del reality y cómo afectó su vida. A pesar de ser muy querido por el público, Marcos comentó que no se considera un ejemplo a seguir, pero quiere retribuir todo el cariño que recibió desde su salida del programa.

La noticia, como era de esperar, no tardó en disparar una catarata de saludos y afectos virtuales. El cantante y exintegrante de MYA, Maxi Espíndola, lo resumió en una sola palabra: “¡Crack!”. Desde el otro lado de la vereda del reality, el ganador de la undécima edición, Bautista Mascia, le dedicó un “Grande primotee. Un ejemplo”, refuerzo palpable del vínculo entre quienes compartieron sueños parecidos.

image

De hecho, algunos de sus compañeros de la casa dejaron sus saludos. Nacho Castañares, exfinalista y amigo, eligió una sencillez rotunda: “Increíble”, acompañado de aplausos. Walter Alfa Santiago, histórico habitante de la casa, sumó: “¡Felicidades! ¡Te quiero Marquitos!” y también se sumó Daniela Celis: “Vamooo Dc. Felicidades Primoooooo!“. Quien no pasó por el saludo virtual fue su ex Juli Poggio, el gran shippeo de esa edición, aunque sí lo hizo su madre, Pato Destefani: ”Grande Primo, felicitaciones", le dedicó a su ex yerno.