Por qué Selva, la exparticipante de Gran Hermano vive su peor cumpleaños

“La última función por motivos que no vienen al caso, la cancelamos”, dijo sobre el levantamiento de su ultima fecha a la que habrían invitado a los exparticipantes del reality y tampoco aceptaron asistir. Muchos de los que pagaron su entrada para verla aseguraron, que el show era muy similar a sus videos de redes.

“Enseguida tiran cosas en las redes. Siempre vamos a tener gente mal intencionada. Amo esto y amo hacer teatro. Me voy a seguir dedicando a esto. Tengo proyectos. Que hablen. Nunca, nunca, nunca se detengan a pensar en lo que dice el otro”, cerró a modo de reflexión.

Selva Perez GH reflexión

Así le anunciaba Del Moro el debut teatral

La propuesta llega de la mano de Gustavo Yankelevich y su reconocida productora RGB, una de las más importantes del país en materia de espectáculos. “Hoy a la tarde me llamó el señor Gustavo Yankelevich. Él tiene una empresa que se llama RGB, número uno de producción de espectáculos y representación de artistas, y vas a ser parte de RGB vos”, le confirmó Del Moro.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Minutos después ingresó al estudio su gran amigo Pablo Atkinson, con quien compartirá escenario en Los cuentos de Selva. “¿Vos sabías y no le contaste nada a ella?”, le preguntó Santiago. “No, la vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada”, respondió Pablo, quien también fue parte del entorno íntimo de la uruguaya durante el reality.

Con el anuncio ya oficializado, Selva compartió en su cuenta de Instagram un banner promocional de su show y escribió: “Los espero pronto en calle Corrientes”, confirmando así que el debut será el mes próximo en el Teatro Premier, en pleno corazón teatral de Buenos Aires.

Selva Gran Hermano 3.jpg

La noticia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras una gran cantidad de fanáticos celebraron el anuncio como una merecida recompensa por su carisma y entrega en el programa, otros usuarios se mostraron escépticos. Comentarios como “¿De verdad alguien va a pagar para ir a verla?”, o “Ni lenta ni perezosa, porque es el mejor momento, después se olvidan de vos”, reflejan la polarización que suele generar el salto del mundo del reality al espectáculo profesional.