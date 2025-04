Mariana Brey contó la verdad de su historia con Javier Milei

En diálogo con Ángel de Brito, la comunicadora no escatimó en palabras y reveló todos los detalles sobre el presunto romance al que se la asoció. Por su parte, el primer mandatario aun no hizo declaraciones sobre su separación con Yuyito ni sobre su supuesto comienzo sentimental con Brey.

“(El rumor) surgió medio de la nada, de golpe. Me pareció insólito y absurdo. No me enojó ni me ofendió ni mucho menos, pero me pareció que no era algo para tomárselo de forma graciosa”, comenzó explicando la compañera de programa de Pablo Duggan.

“Yo necesitaba elevar la discusión, hay mentes muy estrechas. No se les ocurre otra cosa para inventar entonces inventan algo así”, continuó visiblemente enojada. “Fue todo cien por cien inventado, no hubo nada”, comentó en referencia al detrás de escena de la entrevista que le realizó al presidente.

Mariana Brey.jpg Mariana Brey

El cruce entre Ángel de Brito y Mariana Brey

“¿Lo conocías Javier Milei?”, inquirió Ángel de Brito y la respuesta de Mariana terminó por sorprenderlo. “Lo vi a Milei en muchas ocasiones. De hecho, la primera vez que lo vi fue en LAM cuando fue de invitado, lo conozco desde su época de panelista”, recordó.

Luego, la periodista contó cómo transcurrieron los días desde que inició el rumor días atrás. “Me mandaron mensajes de todos lados, no voy a hacer referencia a ninguno en particular, pero algunos fueron altamente desubicados”, confesó. Desde que inició la polémica por su romance la blonda habría tenido que lidiar con los más diversos de colegas suyos quienes querían hacerse con la primicia de un romance que no fue.