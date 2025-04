La escandalosa declaración de Mariana Brey sobre las Islas Malvinas que generaron polémica

Embed Mariana Brey dice que las islas Malvinas no son nuestras, realmente no puede haber alguien diciendo estas BURRADAS en la TV, vergonzoso pic.twitter.com/ce37yrtPWQ — TUGO News (@TugoNews) April 5, 2025

El enojo con Mariana Brey

Las palabras no pasaron desapercibidas para Brancatelli, quien reaccionó con firmeza: “No me quiero pelear, no quiero insultar. Yo no puedo permitir esa burrada. Son nuestras, Mariana, no lo repitas más”. La tensión en el estudio creció en cuestión de segundos y ambos periodistas protagonizaron un tenso intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales.