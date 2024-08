Doloroso: de qué tuvo que ser operada Mariana Brey

“Pusiste un posteo que la gente que la gente se asustó”, le dijo Rodrigo Lussich en medio de su bienvenida al programa. “Tal vez visto con los ojos de hoy, uno dice un poco exagerada. La verdad que lo viví de esa manera. Me tenía que operar la vesícula, una operación programada, ya desde el año pasado me habían encontrado las piedras en la vesícula”, detalló Mariana sobre la cirugía.

“Era importante sacarlas, no era urgente en ese entonces. Pero pasó un año, vuelvo a hacer una revisión y claro, se había multiplicado la cantidad de piedras que tenía. Digo no voy a terminar en una urgencia porque es muy grave, a veces uno minimiza este tipo de cosas, pero es realmente grave porque podés terminar en una terapia intensiva”, reveló sobre el motivo que la llevó a pasar por el quirófano.

Embed

Qué dijo Mariana Brey sobre la cirugía de vesícula

“Entonces dije ‘no voy a ir a ese extremo, me voy a operar’”, admitió y se sinceró: “A mí el quirófano me da terror, por eso para algunos puede haber sido un poco exagerado, pero realmente me da mucho miedo al quirófano. Por eso, ni tengo ninguna cirugía estética, sino me hubiese hecho entera”.

“¿Es muy doloroso el posoperatorio?”, le consultó Lussich. “En mi caso, fue muy doloroso. Lo que me explicaba el médico que en contexturas muy pequeñas, soy muy chiquitita, señora, soy muy pequeña. En contexturas muy pequeñas y con abdomen muy firme, el posoperatorio es mucho más doloroso, que en personas que tienen más cavidad para poder trabajar”, detalló sobre el malestar que experimentó.

“Básicamente, te inflan como un globo, con la laparoscópica, pero necesitan mucho espacio para poder trabajar”, reveló sobre el procedimiento, que le causó dolor, tras la cirugía. Muy contenta por reincorporarse, aclaró: “Estoy entera, con un poquito de dolor de ombligo, pero eso no me impide trabajar”.

Mariana Brey 2.jpg Mariana Brey.

La increíble historia detrás del romance que Mariana Brey tuvo con Andrés Calamaro

Al igual que otros periodistas del mundo del espectáculo, Mariana Brey ha tenido contacto con distintas figuras, con personalidades de ámbitos diversos. Así fue que conoció al ex Los Rodríguez y cofundador de Los Abuelos de la Nada, Andrés Calamaro.

Precisamente en el estudio de LAM, en ese lugar desde el que tantas veces aportó información como panelista, donde habló de un affaire que mantuvo con el músico a comienzos de este milenio.

En una dinámica similar a un “mentira-verdad”, Ángel de Brito le fue sonsacando información a la periodista. “No me acuerdo de fechas, pero fue ante de 2005”, sostuvo Brey para dejar en claro que el romance que mantuvo con Calamaro fue previo a la relación que el músico inició con la actriz Julieta Cardinali.

Sin estar del todo tranquila, ni sin la presión de quien revela sus crímenes perfectos, Brey aseguró que lo de ella fue casi un amor groupie. “Fue como el amor de la fanática con su ídolo. Decir ‘lo logré, lo pude conocer’. Fue muy naif lo mío. En esa etapa Andrés (Calamaro) estaba en construcción de temas, no fue una época en que sacara discos. Los sacó después”, precisó ante la consulta del conductor de LAM.