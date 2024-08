Mariana Brey reveló que sintió tras su inesperada operación

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Mariana empezó a sentir un dolor persistente en la panza mientras disfrutaba de unas vacaciones en Europa. Este malestar, que se manifestó como puntadas que le dificultaban la respiración, fue el detonante para que tomara la difícil decisión de operarse. "Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia de que no podía dejarme estar más y tenía que tomar una firme decisión", relató Brey.

De vuelta en Argentina, Mariana se puso en contacto con sus médicos, quienes le explicaron la necesidad de realizar la operación con tranquilidad para evitar complicaciones mayores. Sin embargo, la idea de pasar por el quirófano la llenó de temor. "No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, vienen de la niñez, algún día lo contaré", confesó en su extenso posteo.