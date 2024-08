Espectáculos La Mañana Mariana Brey La inesperada operación a la que se tuvo que someter Mariana Brey

La panelista y periodista tuvo que interrumpir sus vacaciones por Europa por problemas de salud.







Luego de unas vacaciones por el continente europeo, la periodista y panelista Mariana Brey volvió a la Argentina y entró directo al quirófano. Pocos sabían qué era lo que le había pasado y antes de que comenzaran a elaborarse conjeturas extrañas al respecto, la propia protagonista decidió hablar al respecto acerca de su salud.

"Estaba de viaje disfrutando del verano Europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire. Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia de que no podía dejarme estar más para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad. Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo", explicó.

Contrario a la imagen de mujer fuerte, decidida e imparable que muestra a diario en los medios, Mariana tiene un costado vulnerable que pocos conocen y que sale a la luz en estos momentos. "No me gustan lo quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, vienen de la niñez, algún día lo contaré. Como suele pasarme en estos casos, el miedo penetra en mi. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, o al menos para mí".