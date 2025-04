El preocupante comunicado de Coti Sorokin tras faltar a La Peña de Morfi

“Hola gente, paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, explicó Sorokin en un comunicado oficial que compartió en su cuenta de Instagram. "Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada, pero quizás no me quede opción. Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre", agregó.