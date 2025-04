Un popular cantante de cumbia contó que tiene HIV: el emotivo relato

“ No sé quién me contagió , a quién contagié", afirmó este lunes un reconocido cantante de cumbia argentino, al revelar que le diagnosticaron HIV. Y contó por qué decidió contar su experiencia a través de las redes sociales.

“No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos”, inició su relato el joven en el video.

Y explicó que decidió contar públicamente el diagnóstico que recibió a sus 34 años. “Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví”, dijo.

villano.avif

El emotivo relato

“Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, indicó el cantante. Y aseguró que nadie de su círculo íntimo estaba enterado de cuál era su estado de salud.

Y también se refirió al motivo por el que decidió ir al médico, explicó: “Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”.

"El Villano" además indicó que dio a conocer su diagnóstico porque quería que fuera público. “No es algo que me quiera guardar para mí. Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, afirmó

Quién es "El Villano"

Jonathan Müller es cantante y compositor, nació el 27 de septiembre de 1990 en Buenos Aires. Vivió su infancia junto a sus tres hermanos en el pueblo James Craik, en Córdoba.

Según reveló en varias entrevistas, desde muy chico soñaba con ser cantante. Y afirmó que su herencia artística le fue transmitida por su madre, Sandra Aguirre, quien en su adolescencia fue modelo y cantante amateur.

"El Villano" comenzó su carrera como vocalista de un grupo de cumbia junto a sus primos. Su primer éxito fue "Bombea" A fines del 2012 grabó la canción titulada "Te Pintaron Pajaritos" que lo llevó al estrellato a nivel nacional.

Logró trabajar con artistas reconocidos internacionalmente, como Farruko, con quien compartió escenario en el mítico estadio Luna Park en 2015. También grabó temas con Arcángel y Yeyow, con el que alcanzó 1.696.416 de visualizaciones en un mes en Youtube.

El joven asegura que el secreto de la vida es "Sentirse Bien", algo que lleva tatuado en su muñeca.