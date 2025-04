Audios con amenazas y extorsión entre presos en la U11: "Si no mandás plata, le voy a cortar la cara"

Manu - 2025-04-28T114001.657.png

Las amenazas y extorsión de presos de la U11

En la serie de mensajes que enviaron los reos que habrían secuestrado al hombre, le exigieron a su novia que deposite 100 mil pesos en una billetera virtual. "Ahora me tienen apretado a punta de faka en el pasillo xq el santino el primo", decía la primera línea, lleno de errores ortográficos, que recibió la joven.

Al comunicarle que no tenía plata ni crédito para llamar, los próximos mensajes siguieron en tono amenazante: "que la corre de fierro no sabe quien soy", decía otro mensaje y agregaban: "si no mandas plata le voy a cortar la cara". Ante la insistencia, la mujer le respondió que había conseguido reunir 50 mil pesos, y el preso le envió el alias y amenazó "mandame la plata porque le sigo pegando puñetazo". No solo eso, sino que después le pidió un "fierro" y siguió apurando el envío del dinero.

Cabe remarcar que entre los mensajes de texto también hubo intercambios de audios donde el preso le aseguraba que tenía la llave del candado de la celda y amenazaba con entrar. Atemorizada, la mujer le pregunta cómo consiguió la llave y la respuesta resultó insólita: "porque tengo trato con la gorra, corta".

Luego, la mujer que sufrió la extorsión se comunicó a la mañana siguiente con el departamento de detención U11 para preguntar cómo estaba su pareja alojada en el pabellón 6, ante lo cual la recepcionista le dijo que consultó y agregó: "le aviso que se encuentra bien". Acto seguido, la mujer le relató la situación, y su preocupación porque le dijeron que uno de los policías le dio una llave para que pudieran pasar a la celda. En tanto, consultados por LMNeuquén, desde policía no brindaron información.