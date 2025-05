Martín Ku se sometió a una inesperada cirugía y su novia salió a dar explicaciones

Luego de varios días alejado del foco mediático, Martín Ku, conocido popularmente como El Chino tras su paso por Gran Hermano, volvió a ser noticia al publicar una imagen desde una clínica que generó revuelo y preocupación entre sus seguidores. Con la nariz vendada y un gesto de tranquilidad, el ex participante del reality show compartió una foto en sus redes sociales y escribió: "Todo ok", acompañando el mensaje con un emoji de calma. La publicación no tardó en viralizarse entre sus más de 600 mil seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos.

La imagen de Martín internado causó sorpresa no solo por el hermetismo que mantuvo respecto a su salud en los últimos días, sino también por el impacto visual de su rostro visiblemente vendado. Aunque en su primer posteo no brindó detalles, más tarde fue él mismo quien aclaró la situación en sus historias de Instagram: "Me operé de la nariz para poder respirar mejor. Y de paso me hice algunos retoques estéticos", confirmando que la intervención, además de tener fines médicos, también contempló un aspecto estético.