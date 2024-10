Matías Alé durísimo contra Silvina Escudero, su ex, y Pampito

Silvina Escudero fue directa cuando habló sobre su pasado con Matías Alé en una entrevista para el programa Noche al Dente. Al ser consultada por Fer Dente sobre la posibilidad de compartir camarín con Alé durante el reality, la respuesta de la bailarina no dejó lugar a interpretaciones: “¡Ni en pedo!”, respondió tajante. Escudero también mencionó que, aunque se han cruzado en eventos y proyectos a lo largo de los años, no han trabajado juntos de manera cercana desde su separación. "No soy la misma Silvina del año pasado, imagínate que hace 17 años estuve con él. Ni me acuerdo", comentó, restándole importancia a cualquier posible conflicto actual.

En medio de la conversación, surgió el tema de la supuesta invitación de Alé a Escudero para su casamiento, algo que el actor se apresuró a desmentir. “No. Primero que las invitaciones todavía no fueron realizadas, recién ahora apareció una empresa hermosa, que no voy a decir el nombre, que nos va a hacer las invitaciones porque no estaban hechas”, aclaró. Y, además, explicó: “Fue un decir que yo no tengo drama de invitar a todas mis ex, hay algunas que dijeron que sí y otras que no, pero creo que tomamos la decisión con Martina de no invitar a ninguna”.

Matias Alé 1.jpg Matías Alé y su nueva novia

Matías Alé se enfureció por una chicana de Pampito

A pesar de la distancia que mantienen, la conversación sobre la relación pasada entre ambos tuvo un momento de tensión en Intrusos cuando uno de los panelistas, Pampito, hizo un comentario sobre la diferencia de edad entre Alé y su actual pareja. “Martina no había nacido” cuando él estaba en una relación con algunas de sus ex, señaló Pampito.

El comentario desató la molestia de Matías, que respondió de manera tajante: “Hola Pampito, un comentario pelot… pero lo vamos a dejar pasar”. Luego agregó con tono firme: “Había nacido”, haciendo referencia a que su novia tiene 23 años, y rechazando cualquier insinuación sobre su relación.