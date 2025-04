El inesperado palo que Ángel de Brito le dio a María Fernanda Callejón

El conductor de LAM lanzó un filoso comentario en contra de la actriz en medio de la batalla legal contra su ex marido

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están en guerra hace dos años por su separación, y lejos está de terminar el divorcio en paz ya que días atrás tuvieron una audiencia donde no llegaron a ningún acuerdo y todo terminó en escándalo. Tras toda la nueva polémica, el que salió al cruce con un duro comentario fue Ángel de Brito .

Recordemos que la actriz y el músico mantienen una feroz disputa por cuestiones económicas y, con el paso de los días, la situación se vuelve aún más tensa. Tras la última audiencia, que no llegó a buen puerto, Callejón realizó un fuerte descargo en redes sociales contra su ex y luego acusó a Elba Marcovecchio, abogada de Diotto, de haberla atacado verbalmente durante la reunión y luego el conductor de LAM acotó su parte.

El filoso comentario de Ángel de Brito contra María Fernanda Callejón

image.png

Después de los dichos de Callejón, Marcovecchio no tardó en responderle y advirtió que iniciará acciones legales contra la actriz. “Dijo que había sido violenta, y ahí se fue un poco de tema, sobre todo porque la palabra ‘violencia’ tiene una carga muy fuerte. Pero más allá de eso, ella, acoplándose a la señora Wanda Nara, también me acusó de robar, y eso no lo voy a tolerar”.