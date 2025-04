Sobrevivió a un accidente y llamó a su marido para pedir ayuda, pero la encontraron muerta en un pozo

Sin embargo, un día después, tuvo que confirmar que el resultado de la intensa búsqueda que había iniciado junto con la Unidad de Aviación GSP y el Departamento de Recursos Naturales no era el esperado, porque la mujer de 67 años fue hallada muerta . Al parecer, perdió la vida mientras pedía ayuda.

Mujer EEUU 2.jpg La Policía de Georgia trabajó junto a otras fuerzas para encontrar a la mujer que cayó en un pozo tras el accidente.

En ese sentido, Anna Watkins, funcionaria de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, contó que la mujer se dirigía al trabajo cuando se accidentó con su Mazda Miata, hacia las 7 de la mañana, y precisó que era la única persona que viajaba en el vehículo.

"No sabemos exactamente qué sucedió para que su auto se saliera de la carretera. Podría haber intentado evitar un animal, mirar hacia abajo por un minuto, simplemente no lo sabemos", agregó la vocera, en declaraciones al medio local The Macon Telegraph.

El mismo medio informó que la búsqueda, de la que también participaron el Departamento de Bomberos del Condado de Monroe, el Departamento de Bomberos del Condado de Macon-Bibb y el Departamento de Policía de Forsyth, continuó hasta el mismo sábado a la noche y se reanudó el domingo por la mañana.

El misterioso sitio donde encontraron a la mujer

De acuerdo con las hipótesis que manejaban los investigadores locales, la mujer condujo su vehículo hasta un bosque cercano desde donde llamó a su marido, no se sabe si antes o después del accidente. Le dio la ubicación y le pidió que fuera a buscarla, pero cuando el hombre llegó al lugar pactado, no pudo encontrarla.

Horas después, la Oficina del Sheriff informó que habían localizado a la mujer, pero no en las condiciones que esperaban. “Fue encontrada fallecida en el fondo de un pozo profundo que estaba rodeado de una vegetación muy espesa, cerca de donde se encontró su coche”, contó la Policía.

Mujer EEUU 6.jpg La mujer fue encontrada en un pozo luego del accidente sufrido en una zona boscosa, en las afueras de Atlanta.

“La Sra. Obert parecía haber estado tratando de pedir ayuda cuando ocurrió este incidente. Esto parece ser un trágico accidente”, destacó el informe oficial publicado en redes sociales.

“Por favor, mantengan a su familia y a sus compañeros de trabajo en sus pensamientos y oraciones”, pidió la Policía.

Un pozo traicionero en el medio de la maleza

El sheriff Brad Freeman dijo que el pozo tenía unos nueve metros de profundidad y estaba seco, y que incluso las autoridades pudieron haber caído en él porque estaba oculto.

El Departamento de Bomberos del Condado Macon-Bibb tuvo que recurrir a una grúa para ayudar a sacar a Obert del pozo. Luego de este episodio, lo taparon para evitar nuevos incidentes similares.

Por su parte, según consignaron medios locales, el forense del condado de Monroe, Mark Goolsby, aseguró que no sospecha que la muerte de la mujer haya sido producto de un crimen, aunque de todas maneras será enviado a un laboratorio para que le efectúen una autopsia.