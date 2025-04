El increíble lugar al que fueron a bailar Rocío Oliva y Nestor Ortigoza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ppz_sports/status/1907085544779399393?t=ckyC7R1igto--l3okwJepQ&s=08&partner=&hide_thread=false El ex jugador y la ex pareja de Maradona estuvieron juntos en el club Tropitango pic.twitter.com/V2DE2qPSCL — PPZ SPORTS (@ppz_sports) April 1, 2025

También se los puede ver a ellos con claros signos de que disfrutaron una larga noche en el ya mencionado local nocturno.

Rocío Oliva contó por qué no tuvo hijos con Diego Maradona

Rocío Oliva y Diego Maradona tuvieron una relación que duró siete años. A pesar de pasar mucho tiempo juntos, la jugadora y el exfutbolista no tuvieron un hijo, como sí ocurrió con Verónica Ojeda. Con sinceridad, habló de los motivos que le impidieron tener un bebé con el ex DT y formar una familia.

“Hablamos de tener hijos”, le confesó Rocío a Carmen Barbieri en Mañanísima. “Cuando él me lo decía, yo era joven y no quería”, expuso sobre el primer inconveniente por el cual no tuvieron un bebé en sus primeros años. “Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”, aclaró la jugadora sobre su negativa inicial.

“Me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad”, reconoció Oliva sobre lo que le decía su entonces pareja sobre la posibilidad de tener un hijo juntos. También, comentó que cada vez que hablaban del asunto, el exfutbolista hablaba en broma. “Lo tiraba siempre como en forma de chiste. Nunca lo hablamos seriamente”, confesó sobre las charlas que mantuvieron en ese entonces.

“Cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste”, sumó la panelista sobre los inconvenientes que tenía con su pareja para hablar seriamente sobre el tema. “Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio podía llegar a ser una posibilidad”, sostuvo.