Cuál es la verdadera operación que se hizo Wanda Nara en medio de la pelea con Icardi

Según Rodrigo Lussich, quien presentó la información en Intrusos (América), la mayor de las Nara se habría hecho una liposucción en el abdomen y los brazos. “Me confirman, esto no es cuestionable per se, digo, es un dato de la realidad, que Wanda se había hecho, a propósito de que no iba a estar con sus hijas unos días, una liposucción en abdomen y en brazos”, explicó el conductor en vivo.

La liposucción es un procedimiento quirúrgico utilizado para eliminar grasa localizada y es conocido por su doloroso postoperatorio, especialmente en áreas sensibles como el abdomen. Los vendajes que la empresaria portaba en el momento del altercado podrían haber sido una medida para ayudar en la recuperación tras la cirugía.

Captura de pantalla (3).png

Además, el conductor señaló que esta intervención se habría realizado justo antes de que sus hijas se quedaran con su padre por un periodo de 15 días, lo que le permitió a la mediática tener el tiempo de recuperación: “Estaba toda vendada y absolutamente fajada por la liposucción de abdomen, que es muy doloroso del postoperatorio, y también aquí, en lo que se llama ‘los colgajos’ de los brazos”.

Las bombas de Mauro Icardi en sus redes sociales

Desde su cuenta oficial de Instagram, la cual últimamente ha utilizado para brindar diferentes mensajes, Icardi rompió el silencio públicamente tras los lamentables y vergonzosos sucesos del fin de semana.

image.png

Una vez más, lo hizo con la figura de Johnny Depp como fondo de sus palabras. Recordemos que el actor estadounidense fue acusado de abuso por su ex esposa, pero un juicio lo declaró inocente e inició una causa en contra de su ex mujer.

"¿Me parece a mi o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos?", escribió.

Luego, siguió: "¿Me parece a mi o los que recibieron data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto? Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!! Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos... como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y se va sabiendo la verdad".