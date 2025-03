Rompió el silencio: el escandaloso posteo de Mauro Icardi sobre sus hijas y Wanda Nara

Una vez más, lo hizo con la figura de Johnny Depp como fondo de sus palabras. Recordemos que el actor estadounidense fue acusado de abuso por su ex esposa, pero un juicio lo declaró inocente e inició una causa en contra de su ex mujer.

"¿Me parece a mi o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana?" arrancó Icardi con todo desafiante y medio mandón. "Me parece a mi -siguió con ese tipo de preguntas- o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos?".

"¿Me parece a mi o los que recibieron data falsa, como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto?". En este punto en particular, parecía referirse a los periodistas que por algún motivo parecen haber tomado una postura a favor de la rubia.

Después, Icardi sigue en el mismo tono alto y triunfal: "Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!! Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos... como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y se va sabiendo la verdad".

Por último, señaló que: "Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día voy por todo... contra todos con la cabeza en alto de resolver las cosas bien. Que se haga justicia".

En otra historia, subió una foto con sus dos nenas y puso: "Mientras siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sn besarnos, sin estar con su "Papuchi". Falta poco mis princesas y todo se va acomodar. Las amo y extraño".