Rocío Oliva contó por qué no tuvo hijos con Diego Maradona

Rocío Oliva y Diego Maradona tuvieron una relación que duró siete años. A pesar de pasar mucho tiempo juntos, la jugadora y el exfutbolista no tuvieron un hijo, como sí ocurrió con Verónica Ojeda. Con sinceridad, habló de los motivos que le impidieron tener un bebé con el ex DT y formar una familia.

“Hablamos de tener hijos”, le confesó Rocío a Carmen Barbieri en Mañanísima. “Cuando él me lo decía, yo era joven y no quería”, expuso sobre el primer inconveniente por el cual no tuvieron un bebé en sus primeros años. “Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”, aclaró la jugadora sobre su negativa inicial.

“Cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste”, sumó la panelista sobre los inconvenientes que tenía con su pareja para hablar seriamente sobre el tema. “Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio podía llegar a ser una posibilidad”, sostuvo.

Qué dijo Rocío Oliva sobre Dalma Maradona

En medio de la causa judicial que investiga la muerte de Diego Maradona, su expareja Rocío Oliva cruzó a Dalma Maradona para exigirle que explique públicamente el motivo por el que no le permitió el ingreso a la Casa Rosada donde se realizó el velorio del ex futbolista.

La hija mayor del Diez confirmó que tanto ella como sus hermanas solicitaron un solo pedido cuando despidieron los restos de su padre: prohibirles la entrada a Rocío Oliva y su abogado, Matías Morla. Sin embargo, nunca compartió los motivos detrás de su drástica decisión, aunque aseguró que la ex novia de su padre sabe perfectamente la razón que la hizo mantener su postura.

Por su parte, Oliva sostuvo que ella no tiene idea a lo que se refiere Dalma y la acusó de escudarse en la “incertidumbre” para justificar sus acciones. “Me gustaría que vengas, Dalma, y me lo digas, o me lo mandes a decir, lo que sea. Porque no tengo el motivo”, la desafió la ex pareja de Diego en A la tarde.

Rocío Oliva 2.jpg Rocío Oliva.

Qué le reprocha Rocío Oliva a Dalma Maradona

Acto seguido, Rocío chicaneó a la hija de Claudia Villafañe al disparar, con un tono irónico: “Dejemos de dar esta vueltita de yo sé, pero no digo, vos sabés, pero no sabés. La verdad es que no lo sé”, planteó con seriedad.

“Quiere generar una duda, que no termina diciendo algo, y acaba como diciendo que explique yo algo que la verdad es que no tengo que explicar. Que lo explique ella. Sabrá el por qué y no lo dice”, se despachó Rocío contra Dalma, visiblemente enojada.

Además, Oliva recordó que tampoco tiene permitido visitar el cementerio privado de Bella Vista donde descansan los restos de Diego Maradona, quien fue su pareja durante siete años. “Lamentablemente no puedo ir. Dalma y Gianinna son las que deciden quién pasa y quién no”, cerró.