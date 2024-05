La cruzada que le jugó Rocío Oliva a Dalma Maradona porque no la dejó despedirse de su papá

La ex de Diego Maradona explotó contra la mayor de las hijas del recordado ídolo.

En medio de la causa judicial que investiga las causas de la muerte de Diego Maradona , su expareja Rocío Oliva cruzó a Dalma Maradona para exigirle que explique públicamente el motivo por el que no le permitió el ingreso a la Casa Rosada donde se realizó el velorio del ex futbolista.

La hija mayor del Diez confirmó que tanto ella como sus hermanas solicitaron un solo pedido cuando despidieron los restos de su padre: prohibirles la entrada a Rocío Oliva y su abogado, Matías Morla. Sin embargo, nunca compartió los motivos detrás de su drástica decisión, aunque aseguró que la ex novia de su padre sabe perfectamente la razón que la hizo mantener su postura.

Por su parte, Oliva sostuvo que ella no tiene idea a lo que se refiere Dalma y la acusó de escudarse en la “incertidumbre” para justificar sus acciones. “Me gustaría que vengas, Dalma, y me lo digas, o me lo mandes a decir, lo que sea. Porque no tengo el motivo”, la desafió la ex pareja de Diego en A la tarde.

Embed - ROCÍO OLIVA le responde a las hijas de Maradona + su historia de amor con Diego

Acto seguido, Rocío chicaneó a la hija de Claudia Villafañe al disparar, con un tono irónico: “Dejemos de dar esta vueltita de yo sé, pero no digo, vos sabés, pero no sabés. La verdad es que no lo sé”, planteó con seriedad.

“Quiere generar una duda, que no termina diciendo algo, y acaba como diciendo que explique yo algo que la verdad es que no tengo que explicar. Que lo explique ella. Sabrá el por qué y no lo dice”, se despachó Rocío contra Dalma, visiblemente enojada.

Además, Oliva recordó que tampoco tiene permitido visitar el cementerio privado de Bella Vista donde descansan los restos de Diego Maradona, quien fue su pareja durante siete años. “Lamentablemente no puedo ir. Dalma y Gianinna son las que deciden quién pasa y quién no”, cerró.

Qué le pidió Diego Maradona a Dalma, su hija, antes de morirse

A menos de un mes del comienzo del juicio por la muerte de Diego Maradona, se conoció la voluntad de los herederos del Diez de trasladar sus restos a un mausoleo en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que trascendiera el pedido de los hijos, Dalma Maradona contó cuál era el deseo de su padre.

Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando, presentaron un pedido ante la Justicia en el que solicitan el traslado de los restos del exfutbolista, que se encuentran en Bella Vista.

De esta manera, los herederos solicitan que el cuerpo de su padre sea trasladado de la ciudad bonaerense de San Miguel hacia el M10 Memorial. Este espacio, ubicado en Puerto Madero, muy cerca de Plaza de Mayo, fue inaugurado por sus hijos el 30 de octubre de 2023 durante el aniversario del nacimiento del ex DT y en ese lugar, se proyectó la construcción de un mausoleo, que finalizará en 2025.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1786060486875763157?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1786060486875763157%7Ctwgr%5E9bae1212b269db685d0eb5608445fe28b4b99fe3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fque-le-pidio-diego-maradona-dalma-su-hija-antes-morirse-n1111131&partner=&hide_thread=false Dalma sobre el traslado del cuerpo de Diego. #LAM pic.twitter.com/XUxbVr0zis — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 2, 2024

Tras la realización de todas las pericias pertinentes al cuerpo de Diego Maradona, los hijos hicieron una presentación formal ante la Justicia en la que indicaron que “todos los herederos solicitan de común acuerdo se autorice el traslado”.

Entre los motivos que argumentaron para justificar su pedido, indicaron que el espacio cercano a Plaza de Mayo es "mucho más seguro que el actual" y que posibilitará "a todo el pueblo argentino y a los ciudadanos del mundo" que puedan "rendir homenaje a quien fuera el máximo ídolo argentino”.

Tras conocerse el deseo de los herederos, Dalma Maradona reveló cuál fue una de las últimas voluntades de su padre. “Hay algo que él siempre quiso que era estar cerca de la gente, del pueblo y es una realidad. Si bien costó un montón, hace un año que estamos con esto. Esperamos que él pueda tener el lugar que se merece y donde la gente pueda ir a dejarle una flor o a visitarlo”, detalló en el programa de streaming Bondi.

“No puedo decir mucho más. Hablo en mi nombre, es importante que mi papá tenga el lugar que se merece, un lugar hermoso donde toda la gente que lo ama pueda ir. Tratamos de hacerlo con amor”, reconoció la actriz.