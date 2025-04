El pedido de Toti Ciliberto unos días antes de morir

image.png

"Es muy fuerte escucharlo a Toti en este contexto de la muerte y en esa charla que mantuve con él en esos días, yo creo que ahora pensándolo friamente, nos hizo un pedido a todos con respecto al humor", destacó el panelista de las mañanas de América.

La última entrevista que brindó Toti Ciliberto

A lo que el programa de Pamela David, Desayuno Americano, donde estaban recordando al artista, puso la entrevista al aire donde Toti Ciliberto manifestó: “Bueno, más allá de la polémica, esta polémica que se ha suscitado con los programas de Poné a Francella y demás, lo que creo es que todo es humor, humor que hay que entenderlo bien. Si se hiere alguna susceptibilidad, podemos adaptarlo el humor, podemos aggiornarlo si se quiere también".

"Lo que no podemos hacer, me parece, es matar al humor. Esto es lo que no podemos hacer. La gente necesita reírse y la gente que hace humor y comedia está encargada de eso. Bueno, debemos aggiornarlo, pero sí debemos hacer humor. Esto me parece", cerró Ciliberto.

Embed - Dolor y conmoción por la muerte de TOTI CILIBERTO: el recuerdo de ÁLVARO NAVIA y LARRY DE CLAY

Su inesperada muertes entristeció a todo el mundo del espectáculo, en especial a aquellos actores y conductores que compartieron trabajo con él a lo largo de su trayectoria.