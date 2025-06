Por qué Marcela Tauro tiene los peores recuerdos de Jorge Rial

“Con Luis estuvimos muchos años sin saludarnos -contó la periodista-, pero yo lo quiero y sé que él me quiere. Lo que pasó es que nosotros nos conocimos raro, empezó mal porque él era muy amigo de Rial que, en ese momento, estaba dolido conmigo de la época de Lucho Avilés, no sabemos por qué ¡Pero la ligué yo!”.

“En ese tiempo Rial siempre me hacía mierda en la radio, pero en enigmático ¡Aunque yo sabía que era dedicado a mí! -precisó Tauro- Hasta que en un momento nos llaman a Ventura y a mí a trabajar en ‘Telepasillo’ y ahí ya me contaron que Luis tenía problemas conmigo ¡Pero ni me conocía! ¡Claro estaba odiado conmigo por lo que decía Jorge! Igual después tomamos un café y estuvo todo bien”, agregó.

image.png

Asimismo, Ventura agregó: “A mí me gustaría contar la otra parte de la historia. Yo no tenía nada contra, pero Jorge ¡todos los días me dejaba los oídos así! Y me pasaba chimentos de ella y, como yo a veces estaba escaso de material metía todo”.

“De todas maneras después yo me amigué con Rial, incluso cuando me llamó para ‘Intrusos’ le pregunté por su enojo y me contestó que ni se acordaba”, cerró Tauro.

Marcela Tauro contó el dato más fuerte de la separación de Javier Milei y Yuyito González

Si bien Yuyito González se negó a dar detalles de la separación de Javier Milei y contar qué fue lo que realmente sucedió, en Intrusos dieron algunos detalles al respecto. “Gente muy cercana a ella cuenta que desde el domingo de la semana pasada se habrían separado”, comenzó explicando Adrián Pallares sobre un tenso ida y vuelta de la conductora con Milei que terminó rompiendo la relación hace apenas unas semanas.

image.png

“Lo acompañó porque habían hablado y estaban un poquito mejor y ahora se pudrió todo”, aseguró Pallares, aunque el primer dato fuerte llegó de la mano de Marcela Tauro, que aseguró que la conductora estuvo el reciente fin de semana en un refugio espiritual: “Ella el sábado estuvo en el templo del pastor Giménez”.

Pero hay más: Tauro aseguró que habría una mujer que detonó la separación de Yuyito con Milei, aunque no sería alguien que esté teniendo una relación amorosa con el presidente ni que tampoco se trata de una infidelidad. “No habría tercera en discordia porque el presidente no estaría saliendo, pero sino que sería amigo de alguien, de una señorita”, explicó la periodista.

La misteriosa mujer, cuyo nombre Tauro dice tener aunque sin revelarlo, habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de todos. Fue entonces cuando pasó a leer algunas de las indirectas que le habrían llegado a Yuyito: “El audio y las llamadas son las huellas que dejás”, “Hace siete meses estaba de vacaciones visitando a mi hermano en Capri, qué ganas de estar ahí lejos de la berretada local”.

image.png

La lista siguió con otras frases como “Las mallas se lucen en la pileta o en el mar, se supone” y “Cuánto más me atacan, más me fortalecen”. De hecho la panelista de Intrusos aseguró que la mujer le habría respondido a la exvedette con otra indirecta: “Tus amenazas me hacen cosquillas, igual es de mal gusto para tu comunidad, tan santita que sos”.

Lo cierto es que, si bien Marcela no dio nombres al respecto, una nueva guerra explotó delante de las narices de Yuyito y Milei. La ruptura está sentenciada, y ambos están lejos de los tiempos felices en los que aseguraban tener.