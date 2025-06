Camila Giorgi anunció su separación de Ramiro Marra tras un año de relación

image.png La extenista Camila Giorgi anunció su separación y ya no está en relación con Ramiro Marra.

El fin del amor se conoció cuando Giorgi respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y reveló que actualmente no está en pareja. El dato fue suficiente para encender las especulaciones.

Esta ruptura generó revuelo entre los seguidores del ex libertario porque, según había trascendido, el mes pasado Marra le habría pedido matrimonio a su pareja en una romántica propuesta en el Aeropuerto de Ezeiza.

image.png

Esta separación llega luego de que el ex asesor de Milei no haya conseguido una banca en la Legislatura porteña, tras presentarse con el partido UCEDE.

Hasta el momento, Marra no se expresó públicamente sobre la situación. En sus redes sociales mantiene la misma actividad habitual, enfocada principalmente en temas económicos y políticos.

Quién es Camila Giorgi, la ex pareja de Marra

La mujer de 33 años es hija de argentinos (su padre excombatiente de Malvinas) nacida en Macerata, tenista profesional que se retiró de la actividad en mayo de 2024 en el medio de acusaciones por robo y evasión fiscal, se instaló recientemente en Argentina luego de un fugaz paso por Estados Unidos.

Tiempo atrás, a través de sus historias demostró que estaba muy contenta con la nueva etapa de su vida tras dejar el deporte y que piensa quedarse en el país. "No me muevo más", sentenció, a la vez que dio a conocer que Buenos Aires es su ciudad favorita en el mundo.

image.png

En relación a su carrera profesional, Camila a temprana edad comenzó a practicar tenis y tuvo su primera victoria como profesional en 2009, con 18 años, en el Torneo de la ITF de Katowice.

Además, obtuvo cuatro títulos en Hertogenbosch 2015, Linz 2018, Montréal 2021 y Mérida 2023, los cuartos de final alcanzados en Wimbledon 2018 y más de USD 6.400.000 ganados en el circuito, según la información oficial de la WTA.

En octubre del 2024 habló sobre el escándalo tras su retiro profesional e indicó en el programa Verissimo que fue lo que pasó. "¿Desaparecí de repente?’ Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro", declaró.

También aprovechó para desmentir las versiones que señalaban que su padre controlaba su carrera (según contó, él la apoyó en todo momento) y las acusaciones por problemas fiscales, que supuestamente habían motivado su salida de Italia para instalarse en Estados Unidos: "Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así".