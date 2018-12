Hay 8 candidatos a gobernador y tres pican en punta

Una será el Movimiento Popular Neuquino (MPN), con la fórmula del actual gobernador Omar Gutiérrez y el presidente del BPN, Marcos Koopmann. La otra, el flamante Frente Unidad Ciudadana Neuquino, que después de muchas negociaciones se conformó con Ramón Rioseco como candidato a gobernador y Darío Martínez como vice, en una alianza que reúne al espacio liderado por el ex intendente de Cutral Co, el peronismo neuquino y distintas agrupaciones kirchneristas. Y, por último, el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, que se postulará por Cambiemos y que todavía no definió a su compañero o compañera de fórmula.